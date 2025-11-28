Venezuela

El bolívar se devalúa un 8,8 % frente al dólar en noviembre

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
Ronald Pena / EFE

(EFE).- El bolívar, la moneda venezolana, perdió en noviembre un 8,8 % de su valor frente al dólar estadounidense, que este viernes, último día hábil del mes, se cotiza en 245,66 bolívares en el mercado oficial de divisas.

Según el Banco Central de Venezuela (BCV), que actualiza a diario los precios de varias monedas extranjeras como el dólar, el euro, el rublo ruso y el yuan chino, la divisa norteamericana comenzó el mes en 223,96 bolívares, lo que significa que, desde entonces, aumentó un 9,6 %.

En lo que va de 2025, el bolívar se ha devaluado un 78,8 % respecto al dólar, cuya cotización en el mercado oficial empezó el año en 52,02 bolívares, lo que representa un alza del 372,2 % en estos once meses.

Aun cuando la moneda venezolana ha recuperado terreno en las transacciones comerciales, el dólar se mantiene como el principal indicador de precios, aunque este año también se ha usado el euro como referencia para cotizar bienes y servicios en algunos establecimientos.

FOTO: ARCHIVO

EL BOLÍVAR Y EL DÓLAR EN EL PAÍS

Según expertos, el aumento de las divisas tiene como consecuencia un incremento de precios, así como una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, sobre todo, de aquellos que cobran en bolívares.

Hoy, el salario mínimo y la pensión, ambos ingresos congelados en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, equivalen a 52 centavos de dólar al mes.

En los últimos meses, Venezuela ha vivido una creciente tensión con Estados Unidos a propósito del despliegue militar de este país en el mar Caribe, cerca de las aguas de la nación suramericana, a lo que se ha sumado una crisis aérea por la cancelación de numerosos vuelos desde el pasado sábado.

EFE
