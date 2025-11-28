EN VIDEOS: Compradores salieron para aprovechar las ofertas del Black Friday, esto es lo que debes considerar

El Black Friday arribó a Venezuela y miles de personas salieron desde horas de la noche del jueves para tener los puestos más privilegiados en las colas de las principales tiendas del país.

A través de redes sociales varios usuarios han compartido imágenes de las largas colas que se han hecho en diferentes establecimientos.

En cadenas como Multimax en el estado Carabobo, desde las 7 de la noche del jueves ya habían largas filas de personas esperando con la intención de pasar la noche, específicamente en el establecimiento ubicado en la avenida Bolívar Norte, en Valencia.

De igual forma, en Maracaibo, estado Zulia, miles de personas se concentraron en largas colas para aprovechar las ofertas del Black Friday.

Los usuarios reportaron que, pese a las largas filas, la jornada ha transcurrido con total normalidad.

En otros videos compartidos en redes sociales, se puede ver como a primera hora de la mañana, los establecimientos empezaron a darle acceso a los compradores que ingresaron en medio de un ambiente festivo, entre risas e incluso, muchos grabando toda la experiencia.

CINCO CONSEJOS PARA ESTE BLACK FRIDAY

1. Nunca compres cuando estés cansado

La fatiga tiende a llevar a decisiones menos racionales y disminuye el autocontrol. Tomar decisiones requiere energía mental, y esta es limitada.

2. Compra por la mañana

En este momento, tienes agudeza mental y, por lo tanto, probablemente tomarás mejores decisiones. Intenta evitar tomar decisiones importantes más tarde, ya que es entonces cuando tu fuerza de voluntad y concentración empiezan a disminuir a medida que aparece la fatiga de decisión.

Siempre tómate el tiempo suficiente para pensar detenidamente en lo que vas a comprar. Añadir tan solo un segundo al tiempo que dedicas a considerar una compra podría ayudarte a tomar mejores decisiones.

4. Investiga

No todo lo que tiene descuento es una buena oferta. Asegúrate de saber cuánto costaron los artículos anteriormente para saber cuánto han bajado. La forma más fácil de averiguarlo es pedirle a una herramienta de IA que te indique los precios anteriores.

Se ha informado que, en años anteriores, tan solo el 2% de todas las ofertas del Black Friday estaban al precio más bajo en comparación con los seis meses anteriores y los seis meses posteriores.

5. Haz una lista y otórgale un presupuesto

Esto reducirá la tentación de gastar en exceso.