¿El aumento del salario llegará este año? Lo que reveló el ministro de Trabajo

El ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, señaló que el aumento del ingreso mínimo integral se trata de una medida temporal, y afirmó que están evaluando con los distintos sectores del país la posibilidad del aumento del salario para los próximos meses.

«Vamos hacia aumentos salariales, nosotros no vamos a sustituir el concepto de salario por el concepto de ingreso integral (…) lo estamos haciendo paso a paso, lo estamos haciendo de manera responsable. Lo estamos haciendo de manera que estos aumentos no sean aumentos falsos, inflacionarios, que después se conviertan en un problema gravísimo para el país», comentó.

En ese sentido, sostuvo que «esto no es salario, es ingreso integral. Estamos usando este mecanismo para llegar al aumento de salario».

«Estamos usando este mecanismo porque en estos momentos no podemos aumentar salarios, porque significa que se nos dispara la inflación y ese aumento sería falso que lo que va a ser es impedir el poder adquisitivo de nuestros trabajadores», dijo en una entrevista para Shirley Varnagy en Onda.

Destacó que en estos momentos de situación de crisis «debemos actuar con mucha responsabilidad. Los recursos en estos momentos son finitos. Nuestra economía ha sido sumamente golpeada y en consecuencia no tenemos cómo resolver los problemas como quisiéramos».

No obstante, resaltó que algunos sectores recibirán un ingreso extra. «Además del ingreso de 240 dólares se está dando un bono también a manera de escalafón para cinco sectores de la administración pública nacional: sector salud, educación básica, educación universitaria, policías y fuerzas armadas».

«Estamos metidos en un berenjenal, pero eso lo tenemos que resolver entre todos, eso no lo vamos a poder resolver solamente desde el ejecutivo nacional», manifestó.

Por otra parte, apuntó los problemas que implicaría ahora mismo un aumento de salario. «Entre pensionados y jubilados tenemos aproximadamente seis millones. En el caso de los trabajados del sector público tenemos aproximadamente tres millones y medio».

Con respecto a la posibilidad de recortar la nómina, indicó que lo están estudiando, pero explicó que eso llegaría en el momento en el que la empresa privada tenga la capacidad de acoger a estos trabajadores.

«Pronto vienen aumentos salarios y vienen informaciones importantes para todos los trabajadores del país. Los bonos son coyunturales, hasta que nosotros podamos reconstruir el sistema laboral venezolano», concluyó.