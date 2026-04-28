El anuncio que hizo PDVSA sobre la venta de gasolina súper premium y la regular en el país

El vicepresidente ejecutivo de PDVSA, Jovanny Martínez, informó este lunes que extenderán el modelo de vender gasolina convencional de 0,50 centavos de dólar y la de un dólar (súper premium), de manera mixta en más estaciones de servicio en todo el país.

«Acabamos de colocar en el mercado, eso fue en febrero, una gasolina que de altísima calidad. La gasolina súper premium. Hemos roto con hitos importantes en la historia venezolana en términos del precio de la gasolina. ¿Cuándo uno de ustedes —y me atrevo a decirlo— veía que íbamos a tener una gasolina de esa calidad en tan pronto tiempo en el costo que lo estamos colocando? Y se hace competitivo en el mundo. La referencia más cercana es Colombia, es rendidora, en un dólar», sostuvo Martínez durante el Foro Venezuela Energética 2026, organizado por la Cámara Petrolera de Venezuela (CPV).

En este sentido, destacó que tomaron esta decisión tras los resultados del plan piloto. «La experiencia nos llevó a tomar la decisión de ampliarlo, permitiendo la venta de los dos tipos de gasolina en varias estaciones de servicio del país», según reseñó el medio Bitácora Económica.

Aunque en un principio PDVSA había destinado a algunas estaciones de servicio para que vendieran exclusivamente este tipo de gasolina, los bajos números de venta los llevó a ejecutar la estrategia que las bombas puedan vender los dos tipos de combustibles al mismo tiempo.

Esta es la primera vez que PDVSA o alguna autoridad del gobierno de Delcy Rodríguez se refiere públicamente al tema de la gasolina súper premium, a dos meses de su implementación.

AUMENTO DE PRODUCCIÓN

El vicepresidente ejecutivo de PDVSA señaló que la meta para 2026 es alcanzar una producción de 1.370.000 barriles de petróleo diarios. «Hoy día estamos nosotros muy cerca de 1.200.000 barriles por día».

Además, destacó el trabajo del Ministerio de Hidrocarburos «con el objetivo de que esta industria crezca, para que desarrolle economía, para que haga más rico al empresario que tiene dinero, para que Venezuela también sea más rica, para que haya más bienestar, más calidad de vida. Que nuestras universidades se potencien, se desarrollen, que estas cámaras de empresarios que agrupan un grupo sustantivo se amplíen y empiecen a desarrollar muchas más capacidades, a desarrollar tecnologías en casa».

Finalmente, consideró que el 2026 «es el momento exacto para hacer una transformación plena de la industria» y reveló que en los primeros cuatro meses de este año han atendido alrededor de 70 empresas nuevas interesadas en invertir en el país.

«Eso nos gusta por dos razones: Porque los locales tienen que hacerse competitivos y, por otro lado, que también tienen una importante oportunidad de alianza para prestar servicios, suministrarle materiales, equipos, capital humano», concluyó.