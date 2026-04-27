Filtran detalles de cómo funciona ‘La Casa de Las Muñecas’ en Caracas, confirman un detenido

Las autoridades policiales anunciaron la captura de Frankvic Rodríguez Pulido, presunto integrante de la banda La Casa de las Muñecas, que se dedica a captar jóvenes en Caracas para explotarlas sexualmente en Colombia.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó de la captura de Rodríguez. Además, brindó detalles sobre esta banda y su modus operandi.

Rodríguez estaba solicitado por la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Producto de sus presuntas actividades con la banda, es acusado de «trata de personas con fines de explotación sexual, bajo la modalidad de captación, promotor y traslado».

El sospechoso resultó detenido en la avenida Urdaneta, en la parroquia Altagracia del municipio Libertador. Se desconoce cuántos integrantes tiene la banda o si los demás están identificados.

ACTIVIDADES DE LA BANDA

De acuerdo a las investigaciones, la banda capta a niñas y jóvenes en Caracas. Al ofrecerles «falsas promesas económicas», logran convencerlas para que se trasladen al territorio colombiano «bajo pretexto de participar en actividades comerciales».

«Una vez en dicho territorio, bajo amenaza de muerte son forzadas a mantener relaciones íntimas», indica el reporte policial. Asimismo, la banda grababa estos hechos «en contra de su voluntad» y mantenía en cautiverio a las víctimas «durante meses».

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Las autoridades concluyeron que la banda somete a las víctimas a explotación sexual. A pesar de la captura de Rodríguez, los detectives se mantienen tras la pista de los demás involucrados en estas acciones.