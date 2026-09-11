Ejecutivo retomó el control de los aeropuertos de Valencia y Puerto Cabello, según Gaceta Oficial

El Ejecutivo Nacional retomó el control inmediato de la administración, infraestructura y servicios del Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, ubicado en Valencia, y del Aeropuerto Nacional Bartolomé Salom, en Puerto Cabello, ambos en el estado Carabobo, los cuales estaban a manos de la gobernación de la entidad.

La medida la hizo oficial el Ministerio del Poder Popular para el Transporte a través de la Gaceta Oficial N.º 43.443. El documento cuenta con fecha 24 de agosto.

Mediante esta resolución, la administración central reasume de forma directa las competencias de conservación, dirección y aprovechamiento comercial de ambas terminales. Estas atribuciones habían sido descentralizadas a favor de la Gobernación del estado Carabobo desde el año 2018.

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A partir de este decreto, la gestión operativa, la infraestructura aeronáutica y el resguardo de los bienes muebles e inmuebles de los aeropuertos quedan bajo la adscripción directa de la empresa estatal Bolivariana de Aeropuertos (BAER).

#UltimoMinuto El Ejecutivo Nacional tomó control nuevamente de los aeropuertos “Arturo Michelena” (Valencia) y “Bartolomé Salom (Puerto Cabello), cuya administración estaba en manos de la Gobernación de Carabobo (+GACETA OFICIAL) pic.twitter.com/6rpbY5XXK5 — Eligio Rojas (@ELESPINITO) September 11, 2026

Posteriormente, en la Gaceta Oficial N.º 43.446 del 27 de agosto, la directiva de BAER oficializó la designación del General de División (R) Raúl Antonio Spallone Márquez como nuevo gerente general. Así, se encargará de dirigir ambas instalaciones en la entidad.

La disposición abarca la totalidad de las funciones de supervisión, explotación comercial y mantenimiento sobre las pistas, rampas y áreas de atención a pasajeros y carga en todo el estado Carabobo.

Cabe mencionar que el Aeropuerto Arturo Michelena de Valencia ha estado operando con un número considerable de vuelos. Esto, luego de los potentes terremotos del 24 de junio que dañaron la infraestructura del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.