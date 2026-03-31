Venezuela

EFE: El bolívar se devalúa 36,4 % frente al dólar en el primer trimestre de 2026

Por Caraota Digital
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EFE: El bolívar se devalúa 36,4 % frente al dólar en el primer trimestre de 2026
EFE: El bolívar se devalúa 36,4 % frente al dólar en el primer trimestre de 2026

(EFE).- El bolívar, la moneda venezolana, perdió un 36,4 % de su valor frente al dólar durante el primer trimestre del año en el mercado oficial, donde la divisa estadounidense cerró el período en 473,87 bolívares, según la tasa vigente este martes difundida por el Banco Central de Venezuela (BCV).

En los primeros tres meses de 2026, el precio oficial del dólar aumentó un 57,2 %, desde los 301,37 bolívares en los que estaba el 2 de enero, y que, según expertos, se traduce en un encarecimiento de bienes y servicios, en su mayoría cotizados con base en la moneda estadounidense.

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El alza del dólar también supone una caída del poder de compra de las remuneraciones en bolívares, que reciben principalmente los trabajadores del sector público del país, donde el salario mínimo equivale hoy a 27 centavos al mes.

Según el BCV, Venezuela acumuló una inflación del 51,9 % en los dos primeros meses, tras registrar un incremento de precios del 14,6 % en febrero y del 32,6 % en enero pasado.

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Las cifras oficiales muestran que la nación petrolera acumula once meses con tasas de inflación de dos dígitos, siendo la de enero la más elevada en ese período, así como la más alta en exactamente tres años.

La semana pasada, trabajadores y estudiantes universitarios se movilizaron nuevamente para exigir mejoras salariales y convocaron a una próxima marcha en Caracas, el 9 de abril, hacia la sede del Ejecutivo, encabezado por la chavista Delcy Rodríguez desde la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos.

En los últimos años, el Gobierno ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 160 dólares, depositados en bolívares a la tasa oficial del día.

La presidenta encargada anunció recientemente la entrada de 300 millones de dólares a un fondo creado para la «protección social» de los trabajadores y procedentes, según dijo, de una «venta extraordinaria» de fueloil, un combustible derivado del petróleo, en medio de los cada vez mayores acercamientos con EE.UU. y la flexibilización de sanciones.

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