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Semana Santa 2026: Anuncian ruta por 100 bolívares a La Guaira y tarifas para el interior del país

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
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El Sistema Integral de Transporte Superficial S.A. (Sitssa) anunció una ruta a La Guaira por el asueto de Semana Santa, mientras que mantiene distintas frecuencias hacia el interior del país.

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El organismo informó en sus redes sociales sobre la ruta hacia La Guaira. Al igual que otras unidades de transporte a la playa, los autobuses de Sitssa partirá desde la parada de Gato Negro, en el centro de Caracas, hasta el sector Caribe.

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«En esta Semana Santa en Sitssa te ofrecemos un servicio de transporte cómodo y seguro para que disfrutes esta temporada en La Guaira», detalló. Los viajes se harán en los característicos autobuses rojos del sistema.

Las salidas de los autobuses se darán entre las 6 y 10 de la mañana de esta Semana Santa. El retorno, mientras tanto, se podrán llevar a cabo entre las 3 y 6 de la tarde.


La tarifa es de 100 bolívares, al igual que el costo mínimo del boleto urbano. Las personas discapacitadas o de tercera edad tendrán que pagar la mitad del pasaje.

SITSSA HACIA EL INTERIOR

Por otra parte, Sitssa mantendrá las rutas desde Caracas hacia el interior del país. Los autobuses seguirán saliendo de las terminales de La Bandera y de Oriente, en la ciudad capital, con una amplia variedad de destinos.

Desde La Bandera, Sitssa cuenta con rutas hacia Mérida ($39), San Cristóbal ($33), San Francisco ($25), Valera ($23), Punto Fijo ($21), Barinas ($21), Boconó ($21), Guanare ($17), Biscucuy ($17), Coro ($18), San Fernando de Apure ($14) y Barquisimeto ($12).

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En el caso del Terminal de Oriente, hay rutas hacia Upata ($30), Puerto Ordaz ($26), Tucupita ($25), Temblador ($20), Carúpano ($19), Maturín ($18), Casay ($17), El Tigre ($18), Anaco ($16), Punta de Mata ($16), Cariaco ($13) y Cumaná ($13).

Los usuarios podrán reservar los pasajes del Sitssa con, al menos, un día de anticipación. La compra directa se puede llevar a cabo en las oficinas de la empresa en las terminales mencionadas previamente.

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