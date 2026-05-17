EEUU trabaja para ampliar conexiones aéreas con Venezuela, esto detalló su embajada en Caracas

La embajada de Estados Unidos (EEUU) en Venezuela afirmó este domingo que la administración del presidente Donald Trump, trabaja en la ampliación de la conectividad aérea entre más ciudades de Venezuela y ese país.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la embajada informó que la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) trabaja para “conectar más ciudades venezolanas con los Estados Unidos”.

Destacó que la medida forma parte del “plan de tres fases” impulsado por Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.

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“Como parte del plan de tres fases del presidente Trump y del secretario Rubio para Venezuela, la Administración de Seguridad de Transporte de los EEUU (TSA) está trabajando para conectar más ciudades venezolanas con los Estados Unidos”, indicó el video que acompaña el post.

Recuerda que la conexión aérea ente EEUU y Venezuela se reanudó el 30 abril y que, desde febrero, funcionarios de la TSA han venido inspeccionando los aeropuertos en Venezuela.

En este sentido, informó que funcionarios de la TSA terminaron, recientemente, de inspeccionar los aeropuertos de Barcelona y Maracaibo.

El anuncio se produce en medio junto con el restablecimiento progresivo de las conexiones aéreas entre ambos países, tras siete años de suspensión de vuelos comerciales directos.

El Gobierno de EEUU afirma que la reapertura de rutas aéreas como parte de un proceso de “reconstrucción” de los vínculos económicos y comerciales entre ambas naciones.

De hecho, recientemente, la empresa United Airlines se sumó al restablecimiento de las operaciones regulares entre ambos países.

Esta reanudación de los vuelos directos, diarios y sin escala, se producirá a partir del 11 de agosto de 2026.