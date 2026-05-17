Conviasa anunció la activación de nueva ruta entre Porlamar y Barbados a partir de esta fecha

Conviasa anunció la activación de una nueva ruta internacional entre Porlamar, en Nueva Esparta, con Bridgetown, capital de Barbados, a partir del próximo 3 de junio. Esta nueva conexión forma parte de la expansión de la aerolínea hacia más destinos en el Caribe.

A través de su cuenta en Instagram, Conviasa informó que los pasajeros pueden adquirir sus boletos, ida y vuelta, a partir de 330,80 dólares.

Detalló además que los pasajes se pueden adquirir a través de la página web de la aerolínea. También en su centro de atención al cliente o agencias de viajes autorizadas.

LEA TAMBIÉN: CONVIASA REPROGRAMÓ RUTA CON CUBA Y NICARAGUA «POR CAUSAS EXTERNAS»

Esta nueva ruta entre Porlamar y Bridgetown, que comenzará a operar en el mes de junio, inicialmente contará con frecuencias semanales los días miércoles, en horario nocturno.

Mientras que la ruta Caracas – Barbados, opera regularmente los días martes y sábados. El tiempo aproximado del vuelo sin escalas es de 2 horas y 5 minutos.

El establecimiento de la nueva ruta de Conviasa se produce luego de los acuerdos de cooperación suscritos recientemente entre Venezuela y Barbados. La finalidad de los acuerdos es ampliar la conectividad aérea, el turismo y el intercambio comercial entre ambas naciones.

Asimismo, este nuevo itinerario forma parte de la estrategia de expansión internacional de la estatal venezolana. En los últimos años, ha incrementado sus operaciones hacia destinos del Caribe y América Latina.

La aerolínea mantiene vuelos hacia varios destinos internacionales, incluidos México, Cuba, Nicaragua y ahora Barbados.