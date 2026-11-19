El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, compartió imágenes de su visita a Caracas en la que aprovechó para realizar ejercicios.

A través de redes sociales mostró como él y su equipo salió a trotar en las cercanías del complejo militar de Fuerte Tiuna, luciendo una franela que decía «This is War» y de fondo el Ministerio de la Defensa.

«Ayer, estuve en una Caracas diferente, una Caracas donde estamos avanzando hacia una seguridad compartida para estadounidenses y venezolanos», indicó.

Asimismo, sostuvo que mantuvo una «reunión productiva» con la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

«Firmé un documento de cooperación en materia de defensa con el ministro de Defensa de Venezuela. Estamos restableciendo alianzas militares naturales e históricas para lograr la paz a través de la fuerza en nuestro hemisferio», expresó.

De igual forma, Pete Hegseth recordó que en enero de este año el Departamento de Guerra «ejecutó la operación militar más sofisticada de la historia de América Latina en apoyo a las fuerzas del orden de Estados Unidos para llevar a Nicolás Maduro y Cilia Flores ante la justicia».