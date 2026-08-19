FOTOS: EEUU entregó maquinaria pesada para acelerar remoción de escombros en La Guaira

La embajada de Estados Unidos en Caracas anunció la entrega de maquinaria pesada teleoperada para apoyar las labores de remoción de escombros en La Guaira, tras los terremotos

y recuperación en las zo nas de Venezuela afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio, informó la Embajada estadounidense en Caracas.

“Hoy EE.UU. entregó veinte maquinarias pesadas teleoperadas en coordinación con la empresa estadounidense TFI Solutions”, indicó la sede diplomática en un comunicado difundido en redes sociales.

De acuerdo a lo informado por la Embajada, los equipos permitirán retirar “cientos de miles de toneladas de escombros” de manera más rápida y segura, especialmente en áreas de difícil acceso, y contribuirán a restablecer la comunicación con comunidades que quedaron aisladas tras los sismos.

Hoy EE.UU. entregó veinte maquinarias pesadas teleoperadas en coordinación con la empresa estadounidense TFI Solutions. Los equipos permitirán retirar cientos de miles de toneladas de escombros de forma rápida y segura en zonas de difícil acceso, y reconectar comunidades que… pic.twitter.com/Ug4mCRI4OX — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) August 18, 2026

La representación estadounidense aseguró que la entrega forma parte de los esfuerzos de reconstrucción impulsados por la administración del presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Seguimos avanzando hacia la reconstrucción de Venezuela bajo el plan de tres fases”, señaló la Embajada.

MÁS DE 6.400 FALLECIDOS

El balance oficial más reciente tras los terremotos, elevó a 6.438 el número de fallecidos, 137 más que en el reporte anterior.

El estado de La Guaira figura entre las regiones más golpeadas por los temblores.

Tras casi dos meses después de la tragedia, continúan las tareas de búsqueda entre los escombros y la demolición de estructuras que quedaron severamente dañadas.

Hasta ahora las autoridades no han precisado cuántas personas permanecen desaparecidas.