Venezuela

EEUU destinará cifra millonaria para impulsar la recuperación del Sistema Nacional de Orquestas y Coros venezolano

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
La información fue divulgada este jueves por la Embajada de Estados Unidos en Caracas / Archivo

Estados Unidos anunció este jueves, 20 de agosto, que destinará una cifra millonaria de fondos para impulsar la recuperación del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, creado por José Antonio Abreu en 1975.  

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«Nos complace anunciar que el Departamento de Estado de EEUU, en colaboración con el Congreso de EEUU, tiene previsto destinar $57 millones en subvenciones para que el Sistema Nacional de Orquestas complete un Centro de Formación Docente de 18.000 metros cuadrados», se informó a través de la cuenta de la red social X de la Embajada de EEUU en Caracas.  

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«Esta inversión contribuirá a revitalizar esta institución clave y respaldará programas educativos y culturales en Venezuela. Seguimos comprometidos con la recuperación a largo plazo y la estabilización económica del país bajo el plan de tres fases del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio», se agrega en el texto.  

Fundado en 1975, «El Sistema» es un referente mundial en educación artística y una de las instituciones culturales más respetadas de Venezuela, así se destaca en la propia página web oficial de la embajada estadounidense en Caracas. 

«EL SISTEMA»  

Asimismo, se resaltó que los programas de «El Sistema» atienden a más de un millón de jóvenes en situación de riesgo a través de una educación musical a escala nacional que fomenta la estabilidad y la participación comunitaria.  

«Sus músicos y programas también gozan de un amplio reconocimiento en Estados Unidos y en todo el mundo. Una de las orquestas de ‘El Sistema’ actuó recientemente en la históricamente exitosa Copa Mundial de la FIFA, celebrada en Estados Unidos, México y Canadá, y sus músicos han sido nominados o han ganado varios premios Grammy y Grammy Latinos», reza parte del mensaje.  

Y finalizaron: «La Administración mantiene su compromiso con el plan de tres fases del presidente Trump y del secretario Rubio para lograr la estabilización, la recuperación económica y la reconciliación política y la transición democrática en Venezuela. Bajo el desastroso mandato de Maduro, ‘El Sistema’ sufrió una falta de financiación sistemática, con recortes en presupuestos y programas, y el proyecto de instalaciones esenciales en cuestión quedó abandonado sin haber concluido. En colaboración con las autoridades venezolanas interinas, el Departamento se enorgullece de contribuir a revitalizar y reavivar esta institución cultural clave, como parte del compromiso del presidente Trump y del secretario Rubio con la recuperación a largo plazo y la estabilización económica de Venezuela». 

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