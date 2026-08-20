EEUU destinará cifra millonaria para impulsar la recuperación del Sistema Nacional de Orquestas y Coros venezolano

Estados Unidos anunció este jueves, 20 de agosto, que destinará una cifra millonaria de fondos para impulsar la recuperación del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, creado por José Antonio Abreu en 1975.

«Nos complace anunciar que el Departamento de Estado de EEUU, en colaboración con el Congreso de EEUU, tiene previsto destinar $57 millones en subvenciones para que el Sistema Nacional de Orquestas complete un Centro de Formación Docente de 18.000 metros cuadrados», se informó a través de la cuenta de la red social X de la Embajada de EEUU en Caracas.

«Esta inversión contribuirá a revitalizar esta institución clave y respaldará programas educativos y culturales en Venezuela. Seguimos comprometidos con la recuperación a largo plazo y la estabilización económica del país bajo el plan de tres fases del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio», se agrega en el texto.

Fundado en 1975, «El Sistema» es un referente mundial en educación artística y una de las instituciones culturales más respetadas de Venezuela, así se destaca en la propia página web oficial de la embajada estadounidense en Caracas.

Nos complace anunciar que el @StateDept, en colaboración con el Congreso de EE.UU., tiene previsto destinar $57 millones en subvenciones para que @elsistema complete un Centro de Formación Docente de 18.000 metros cuadrados. Esta inversión contribuirá a revitalizar esta… pic.twitter.com/fIBfWI3vrd — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) August 20, 2026

«EL SISTEMA»

Asimismo, se resaltó que los programas de «El Sistema» atienden a más de un millón de jóvenes en situación de riesgo a través de una educación musical a escala nacional que fomenta la estabilidad y la participación comunitaria.

«Sus músicos y programas también gozan de un amplio reconocimiento en Estados Unidos y en todo el mundo. Una de las orquestas de ‘El Sistema’ actuó recientemente en la históricamente exitosa Copa Mundial de la FIFA, celebrada en Estados Unidos, México y Canadá, y sus músicos han sido nominados o han ganado varios premios Grammy y Grammy Latinos», reza parte del mensaje.

Y finalizaron: «La Administración mantiene su compromiso con el plan de tres fases del presidente Trump y del secretario Rubio para lograr la estabilización, la recuperación económica y la reconciliación política y la transición democrática en Venezuela. Bajo el desastroso mandato de Maduro, ‘El Sistema’ sufrió una falta de financiación sistemática, con recortes en presupuestos y programas, y el proyecto de instalaciones esenciales en cuestión quedó abandonado sin haber concluido. En colaboración con las autoridades venezolanas interinas, el Departamento se enorgullece de contribuir a revitalizar y reavivar esta institución cultural clave, como parte del compromiso del presidente Trump y del secretario Rubio con la recuperación a largo plazo y la estabilización económica de Venezuela».