EEUU deportó a un grupo de venezolanos a este país africano: serán recibidos como «huéspedes»

Al menos 20 migrantes deportados desde Estados Unidos llegaro a Liberia este jueves, 20 de agosto, como parte de un acuerdo con el cual ese país de África occidental se comprometió a recibir hasta 1.200 personas de distintas nacionalidades.

De acuerdo con lo reseñado por diferentes medios internacionales, entre ellos El País, los deportados llegaron al aeropuerto internacional Roberts, a las afueras de Monrovia, la capital.

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No se han revelado las nacionalidades de este primer grupo de deportados. Sin embargo, el ministro de Información de Liberia dijo a la agencia de noticias Reuters que la mayoría de quienes estaban previsto deportar bajo el acuerdo serían de naciones latinoamericanas, incluyendo personas de «Venezuela, Cuba y Colombia».

Asimismo, se detalló según un comunicado del Gobierno de Liberia —compartido con el mencionado medio de comunicación por su Embajada en Washington— que los deportados serían «ciudadanos de países africanos y del hemisferio occidental que cuenten con autorización médica para viajar».

Además, se dejó claro que los deportados «no son criminales» y no están siendo procesados bajo las leyes estadounidenses ni liberianas.

También se señaló que serán recibidos como «huéspedes» y podrán pedir asilo en ese país o marcharse si así lo deseaban. Igualmente, se insistió en que la Embajada de Liberia en Washington no tenía «ninguna información sobre las nacionalidades».

¿QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES?

Un portavoz del Departamento de Estado dijo al mismo medio que «la implementación de las políticas migratorias de la Administración Trump es una de las principales prioridades del Departamento de Estado», y que mantiene «un compromiso inquebrantable con poner fin a la inmigración ilegal y masiva y reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos».

Agregó que no hace comentarios sobre detalles de «comunicaciones diplomáticas privadas con otros gobiernos».

Estados Unidos comenzó a enviar migrantes a países de los que no son ciudadanos en febrero del año pasado. Inicialmente a Panamá y posteriormente a otras naciones de Centroamérica. Sin embargo, en 2025, amplió estos acuerdos a países africanos como Ruanda, Sudán del Sur y Esuatini

De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional publicado en junio, EEUU estableció acuerdos de este tipo con «más de 30 países». Aunque las condiciones varían entre ellos.

Algunas personas denunciaron haber sido detenidas. Incluso en aislamiento, sin posibilidad de comunicarse con sus familiares o abogados y sin conocer los cargos que se les imputan.

Se estima que miles de personas fueron bajo estos acuerdos, según grupos de derechos de los inmigrantes.