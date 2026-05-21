¿Cuántos presos políticos han sido liberados esta semana? La cifra que confirmó el Foro Penal

El vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, informó que 38 presos políticos han sido excarcelados en las últimas horas en el país.

A través de sus redes sociales destacó que desde el lunes, 18 de mayo, han salido 36 hombres y dos mujeres.

Asimismo, apuntó que el equipo del Foro Penal se mantiene de guardia en todo el país para confirmar nuevas liberaciones.

Sin embargo, la ONG no ofreció la lista con los nombres que ya han sido verificados.

#21May Desde el lunes 18 de mayo hasta las 9:40 a.m. del día de hoy, en el @ForoPenal registramos y confirmamos 38 presos políticos excarcelados. 36 hombres y 2 mujeres. Seguimos verificando. — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) May 21, 2026

SE ESPERAN MÁS EXCARCELACIONES DE PRESOS POLÍTICOS

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, adelantó más temprano que se iban a liberar 300 presos políticos esta semana. Mencionó específicamente el caso de los tres agentes, considerados los presos políticos más antiguos del país.

«En total 300 personas con personas mayores de 70 años, mujeres embarazas o lactantes y personas con problemas de salud», explicó Rodríguez, quien precisó que las excarcelaciones se darán «más allá de la Ley de Amnistía».

De acuerdo a la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, todavía hay 654 presos políticos en Venezuela. Más de la mitad son integrantes de la sociedad civil, pero hay más de 200 funcionarios de seguridad del Estado.