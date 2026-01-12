Economistas venezolanos revelan sus expectativas ante acercamiento con Estados Unidos

El gobierno encargado de Delcy Rodríguez ha alcanzado una serie de acuerdos y estableció un diálogo con la Casa Blanca, apenas unos días después de que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos en una operación estadounidense.

Especialistas detallaron que este acercamiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó un importante cambio en las expectativas económicas. Alejandro Grisanti, director de la consultora Ecoanalítica, expuso a Infobae algunos escenarios posibles en el futuro.

«El acercamiento entre Washington y Caracas podría traducirse en una flexibilización de las sanciones, la restauración de las exportaciones petroleras y los flujos de divisas», detalló Grisanti, luego de que Trump firmó varias órdenes sobre la industria petrolera venezolana.

Trump afirmó que administrará los fondos generados por millones de barriles de petróleo venezolano. De igual forma, ordenó blindar los ingresos petroleros, a la vez que promueve la inversión en el sector petrolero y eléctrico de Venezuela.

«VIRAJE SIN PRECEDENTES»

Ante este escenario, el economista Asdrúbal Oliveros afirmó que el 2026 comenzó «con un viraje sin precedentes en la política de Venezuela». «Traerá consecuencias en la dinámica económica», expuso Oliveros.

«Nunca antes política y economía habían estado tan entrelazados como en estos momentos», explicó Oliveros. Para el economista, se puede dar un crecimiento de hasta el 30% gracias al ingreso de moneda extranjera desde el sector petrolero.

Oliveros afirmó que «aumentará el ingreso petrolero por una mayor producción, bajarán de manera significativa los descuentos y redundará en un mayor flujo de ingresos, lo que ayudará al mercado cambiario que hoy está prácticamente seco de divisas».

Igualmente, los economistas concordaron que el corto plazo en Venezuela estará marcado por la incertidumbre. Mientras tanto, la ciudadanía se mantiene atenta a dos variables: la inflación y el tipo de cambio.