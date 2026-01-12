¿Cuándo podría estabilizarse el mercado cambiario en el país? Lo que respondió un experto

El economista venezolano Asdrúbal Oliveros aseguró que gracias a las relaciones de Venezuela con los Estados Unidos pudiera empezar a normalizarse la adquisición de divisas y el tipo de cambio en el país.

Oliveros señaló que la brecha cambiaria y la inflación representan actualmente los desafíos más críticos para la dinámica económica de Venezuela.

«Es probable que tras la normalización de la relación entre Venezuela y Estados Unidos y se incrementen los envíos petroleros a este país, también eso ayude a normalizar el flujo de dólares a nuestra economía con mecanismos de mayor control y transparencia tal como lo ha señalado el gobierno de los Estados Unidos», dijo el economista en un mensaje divulgado a través de sus redes sociales.

«Esa inyección de divisas probablemente permita que el sistema financiero vuelva a tener un rol significativo en la asignación de los mismos y permita normalizar las llamadas intervenciones cambiarias para atender la sequía de divisas que tiene en este momento la economía», aseguró.

En este sentido, señaló que esto pudiera ocurrir en un periodo de tiempo no tan distante. «De esta manera, en el mediano plazo pudiéramos esperar una estabilización en el mercado cambiario».

Estabilizar el mercado cambiario es una prioridad en estos momentos en Venezuela pic.twitter.com/Ae5sGzBW2m — Asdrúbal R. Oliveros (@aroliveros) January 12, 2026

No obstante, hizo un llamado a la precaución ante los próximos cambios en la economía que pudieran ocurrir. «En este momento la situación es bastante crítica en ese sentido, así que hay que ser muy cuidadosos en las decisiones que desde nuestros negocios y empresas tomamos en relación a precios, inventarios, decisiones de endeudamiento, compra de divisas e importaciones», apuntó.

«En las próximas semanas probablemente vamos a ver una normalización del mercado cambiario y podamos ver hacia donde se dirige la variación del tipo de cambio y la brecha», concluyó.