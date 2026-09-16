Economista dice que acciones del BCV en tasas de interés por depósitos no detendrá la inflación

El Banco Central de Venezuela (BCV) anunció un incremento en las tasas de interés para los depósitos en bolívares, una decisión que ya genera cuestionamientos entre los analistas económicos sobre su verdadero efecto frente al escenario inflacionario.

Para el economista Hermes Pérez, la medida difícilmente logrará su objetivo de incentivar el ahorro en moneda nacional, debido a los elevados niveles de inflación que se registran actualmente en Venezuela.

«En Venezuela tenemos una inflación de 534 % anual. Subir la tasa de ahorro a 42 % o la tasa de depósito a 46 % no va a hacer que las personas ahorren porque con una inflación de 534 % si uno deja el dinero en bolívares se licúa por completo, es preferible irse a una moneda dura o deshacerse de los bolívares», explicó, según declaraciones difundidas por Unión Radio.

Pérez señaló, además, que este tipo de política monetaria sí resulta efectiva en economías como la de Estados Unidos o Europa, donde el crédito no supera el 1 % anual, lo que permite que un aumento en la tasa de interés cumpla su función de estímulo al ahorro.

Para ilustrar esa diferencia, el economista planteó un escenario hipotético en el que la inflación se ubicara en niveles moderados.

«Si uno tiene una tasa de inflación de 3-4 % y te dicen que la tasa de ahorro es el doble, por ejemplo 8 %, entonces sí vale la pena ahorrar», sostuvo.

Según el análisis de Pérez, mientras la inflación en Venezuela se mantenga en niveles de dos o tres dígitos anual, el aumento de las tasas de interés dispuesto por el BCV no será suficiente para modificar el comportamiento de ahorro de los venezolanos ni para frenar la pérdida de valor de la moneda nacional.

¿QUÉ ANUNCIÓ EL BCV?

EL BCV modificó las tasas de interés mínimas que las instituciones bancarias deben pagar a sus clientes por los depósitos mantenidos en moneda nacional.

La medida entró en vigencia este martes, 15 de septiembre, de 2026.

De acuerdo con el comunicado publicado en su página web, entre los cambios establecidos por el organismo destaca la obligación de remunerar la totalidad de las cuentas bancarias, incluyendo las cuentas corrientes, mientras que para los depósitos a la vista se fijó una tasa mínima de 10 % anual.

La medida también contempla un aumento en los rendimientos mínimos para los depósitos de ahorro, cuya tasa pasa de 32 % a 42 % anual. En el caso de los depósitos a plazo fijo, el mínimo se incrementa desde 36 % hasta 46 % anual.

Los porcentajes definidos por el BCV corresponden a tasas mínimas, por lo que las instituciones financieras podrán ofrecer a sus clientes rendimientos superiores a los establecidos por el ente emisor.

El organismo planteó que estos ajustes buscan fortalecer los incentivos para que personas naturales y jurídicas mantengan sus recursos en moneda nacional dentro del sistema financiero.

El ente emisor señaló además que continuará implementando acciones en materia de tasas de interés, con el objetivo de reforzar su función como mecanismo de transmisión de la política monetaria y contribuir al proceso de estabilización de precios en el país.