Ecarri pide tribunales independientes al ser incorporado a comisión que renovará el TSJ

El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Antonio Ecarri, habló del gran reto que tiene Venezuela, a su salida de la sesión en la que resultó incorporado en la instancia legislativa que dará pasó a la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

«El gran reto que tiene Venezuela hoy es la seguridad jurídica. Lo que están exigiendo los venezolanos hoy es seguridad jurídica, lo que hoy se está dando es un gran paso para la reforma del Poder Judicial», sentenció.

Desde los jardines del Palacio Federal Legislativo, apuntó que la citada comisión verificará las vacantes que existan en el máximo juzgado del país,en sus distintas salas, para abrir -según sostuvo- un proceso bastante amplio.

#21Abr | El diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Alianza del Lápiz, fue incorporado a la comisión que dará paso a la renovación del TSJ. Video: Cortesía pic.twitter.com/bcUeI6D1zR — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 22, 2026

«La idea es que busquemos a los venezolanos más calificados, no militantes partidistas. Yo creo que Venezuela ya está cansada de militantes partidistas en los tribunales de la República, yo creo que es el momento para tener tribunales absolutamente independientes que puedan garantizar la seguridad jurídica a todos los venezolanos», enfatizó el legislador opositor.

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Tras explicar que esta reforma del Judicial se complementa con la reforma del Poder Ciudadano, Ecarri dijo creer que debe privar en este proceso la valentía del consenso: «Busquemos que los venezolanos podamos tener un Poder Judicial decente, un Poder Judicial donde se puedan procesar muchas de las causas que también hoy están atrapadas de la Amnistía».

Al subrayar que no está conforme con todas las cifras de liberaciones, Ecarri resaltó que la falta de transparencia en este proceso, en parte tiene que ver con los problemas de este poder público.

En este sentido, se comprometió a consultar con todos los sectores de la vida pública en función de lograr que gente muy calificada pueda formar parte de esta renovación.

«Vamos a hacer el llamado para que los más calificados participen en el concurso (…) Lo importante es que arrancó la reforma del Poder Judicial en Venezuela». puntualizó.