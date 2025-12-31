Dueño de empresa incendiada en Zulia responde a Petro que no fabrica narcóticos

El dueño de la empresa química Primazol de Venezuela, Carlos Eduardo Siu, respondió este miércoles al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que en su compañía no se empaca ni se fabrica «ningún tipo de narcótico», luego de que el mandatario del país vecino replicara las versiones que circulaban en redes sobre un supuesto ataque de Estados Unidos a la fábrica.

«Presidente Petro, aquí no, ni empacamos ni fabricamos ningún tipo de narcótico. Necesitamos que, por favor, dejen de estar mancillando nuestro nombre y nuestro honor que tantos años ha costado, desde mi padre hasta mi persona y todo mi equipo que han sido vilipendiados durante los últimos 2, 3 días en este país», dijo Siu en un video difundido por el canal estatal VTV.

El empresario habló desde los restos de las instalaciones de la empresa ubicada en el estado Zulia (noroeste), fronterizo con Colombia, e incendiada el 24 de diciembre a la medianoche, cuando también se llevó a cabo, según anunció el presidente estadounidense, Donald Trump, un ataque de su país contra una «gran instalación» en un territorio aún desconocido y en medio de su campaña contra el narcotráfico del que acusa a Venezuela.

En el video se muestran imágenes de cómo quedaron consumidos los racks donde, según explicó Siú, se almacena materia prima.

Aunque algunas paredes y techos están derrumbados, el incendio no consumió en su totalidad la empresa y un galpón quedó operativo.

«Nosotros somos importadores y distribuidores de materias primas para todas las industrias. Nosotros no fabricamos ninguno de nuestros productos y ninguno de nuestros productos van al anaquel. Todos nuestros productos deben ser transformados por las industrias básicas del país», dice el empresario que asegura que tiene más de 100 trabajadores y que lleva 80 años operando en el país.

Primazol publicó varios comunicados en la víspera para desmentir y rechazar los rumores que relacionaban el incendio con el ataque anunciado por Trump. La empresa indicó que el fuego se originó por un «accidente eléctrico» dentro del sistema de cableado de su almacén.

Sin embargo, el presidente Petro insistió el martes en señalar la versión de que Trump había bombardeado una fábrica en Venezuela.

«Sabemos que Trump bombardeó una fábrica en Maracaibo; tememos que mezclan allí la pasta de coca para convertirla en cocaína, aprovechando la ubicación en el lago de Maracaibo», señaló en X Petro.

El Gobierno venezolano aún no se pronuncia sobre el ataque anunciado por Trump.

AGENCIA EFE