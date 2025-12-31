Mundo

Petro: «Sabemos que Trump bombardeó una fábrica en Maracaibo»

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que su homólogo estadounidense, Donald Trump, ordenó el bombardeo de una fábrica en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia.

Apenas horas después de que el New York Times revelara detalles sobre la presunta operación, Petro hizo una publicación en X (Twitter). Más allá de criticar la política de Trump respecto a Venezuela, afirmó que dicho ataque sería real.

«Sabemos que Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo, tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína y aprovecha la ubicación en el mar de Maracaibo», expuso Petro.

El mandatario también afirmó que estas supuestas instalaciones dedicadas a la producción de drogas pertenecen al Ejército de Liberación Nacional (ELN). «Está permitiendo, con su traqueteo y su dogma mental, invadir Venezuela», acotó.

Una planta química de Maracaibo sufrió un gran incendio a mediados de la semana pasada, cuando habría ocurrido el ataque. Sin embargo, ha emitido varios comunicados en donde expuso que se trató de un «accidente eléctrico» y negó que hubiera sido bombardeada.

PETRO SOBRE EL ELN

Al igual que en otros pronunciamientos, Petro condenó el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe. Asimismo, dijo que no hay evidencias de que Nicolás Maduro esté involucrado con el narcotráfico, como afirmó la Casa Blanca.

«Mi última conversación telefónica con Maduro fue sobre cómo golpear conjuntamente al ELN en la frontera. Yo soy un hombre libre y siempre lo seré y no me importa la codicia», acotó Petro.

EEUU ATACÓ CON DRONES DE LA CIA UN PUERTO EN VENEZUELA, SEGÚN EL NEW YORK TIMES


Trump afirmó que atacaron una «gran instalación de donde salen los barcos con narcóticos», aunque no ha precisado cuál fue el objetivo del ataque o, al menos, la ciudad donde se habría realizado la operación.

Los detalles que se conocen de este supuesto bombardeo provienen de la filtración del New York Times. Hasta el momento de la publicación de esta nota, las autoridades venezolanas no se han pronunciado al respecto.

