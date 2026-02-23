Douglas Rico niega detención de funcionarios del Cicpc y envió un mensaje a la ciudadanía

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, negó este lunes que 30 funcionarios de dicho organismo hayan sido detenidos en las últimas semanas.

Reportes en redes sociales afirmaban que 30 funcionarios del Cicpc resultaron «detenidos por negarse a adulterar pruebas de Fuerte Tiuna». En medio de las especulaciones, Rico afirmó en su cuenta de Instagram que se trataba de «fake news».

«Se informa a la colectividad que la información que circula a través de diversas plataformas digitales y mensajería instantánea sobre la presunta detención de 30 funcionarios del Cicpc, es totalmente falsa», detalló Rico.

Asimismo, el comisario negó que las autoridades hayan detenido a un grupo de detectives del Cicpc «No existe ningún procedimiento que involucre la detención de tal cantidad de funcionarios», acotó.

PETICIÓN DE RICO

Tras negar las versiones sobre la captura de los funcionarios, Rico pidió a la ciudadanía «no replicar contenidos de dudosa procedencia». En ese sentido, aseguró que cualquier información respecto al Cicpc será comunicada por los canales oficiales de la institución.

«Este tipo de rumores buscan generar desestabilización y empañar la imagen de nuestra institución», concluyó Rico en su publicación.

El periodista David Placer denunció este lunes que al menos 30 funcionarios del Cicpc resultaron detenidos. Según reportes de los familiares, se «negaron a alterar las pruebas criminalísticas y las fotografías» del ataque estadounidense del 3 de enero.

Unas semanas después, los detectives fueron convocados a una reunión en donde resultaron detenidos, de acuerdo a Placer. Bajo la acusación de un intento de quitarle la vida a Rico, los agentes estarían privados de libertad en la cárcel de El Rodeo.