Dos sismos se sintieron en la Gran Caracas la noche del sábado, esto dijo Funvisis

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) confirmó que la noche del sábado 16 de mayo hubo dos sismos que se sintieron en la Gran Caracas, siendo el primero de ellos el de mayor potencia.

El primer temblor ocurrió a las 8:12 pm con una magnitud de 3,7 en la escala de Richter. Posteriormente, el segundo se sintió a las 9:46 pm, es decir una hora y media más tarde, con una magnitud de 3,5.

Con respecto al primer sismo, Funvisis precisó que tuvo su epicentro «a 48 kilómetros de Macuro, estado Sucre», según los datos de la institución. En relación al segundo, la institución indicó que «tuvo una magnitud de 3,5 y con epicentro a 2 kilómetros al sureste de La Guaira».

#17May #GranCaracas #Sismo

FUNVISIS reportó dos sismos la noche de este sábado con epicentro en #LaGuaira, los cuales se sintieron en la #GranCaracas y Miranda: 📉 Primer sismo (8:12 PM): Magnitud 3.7.

📉 Segundo sismo (9:46 PM): Magnitud 3.5. Habitantes de la capital y zonas… pic.twitter.com/0RUNtvptaN — Reporte Ya (@ReporteYa) May 17, 2026

A pesar de que el segundo fue de una menor intensidad, la cercanía de su epicentro con la capital hizo que los habitantes de la Gran Caracas pudieran percibirlo aún más. Ciudadanos de Miranda, La Guaira y el Libertador reportaron sobre lo ocurrido.

No obstante, otros usuarios aseguraron que no detectaron ninguna anormalidad.

SIN DAÑOS REPORTADOS

Por su parte, el alcalde de Baruta, Darwin González, subió una publicación a X (Twitter) en la que confirmó que no hubo daños en la jurisdicción tras los sismos.

«Baruteños, fue registrado un sismo en la ciudad. No se presentó ninguna incidencia en el municipio, sin embargo nos mantendremos atentos a sus reportes. Recuerden que el número de emergencia ante cualquier eventualidad es: 0412-336-2122», manifestó.

Además, no existen otros reportes de autoridades sobre posibles daños, lo que podría confirmar que efectivamente el temblor no ocasionó afectaciones en la infraestructura.