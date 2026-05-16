El porcentaje que podría subir la producción de oro en el Arco Minero para finales de 2026, según el ministro Héctor Silva

La producción de oro en el Arco Minero del Orinoco (AMO) podría aumentar 30% al cierre de 2026. Así lo informó Héctor Silva, ministro de Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas. Este hecho significaría que la extracción cerraría 2026 en alrededor de 12 toneladas del mineral.

“Tenemos la gran responsabilidad de aumentar la producción en un 30% para este año. Esto solo es posible si trabajamos en conjunto; esa es la razón principal de este primer encuentro con las Alianzas Productivas”, dijo Silva en una reunión con representantes de las alianzas del AMO.

De acuerdo con cifras oficiales, la producción aurífera en el Arco Minero alcanzó las 9,5 toneladas. Se trata del mayor registro desde el año 2008 y es una extracción que se basó fundamentalmente en el esfuerzo del sector público, destacó el titular en nota de prensa.

Señaló que el aumento será resultado de una estrategia que persigue la eficiencia y la sostenibilidad ambiental.

“La estrategia contempla la formalización de las alianzas operativas, a través de un nuevo instrumento jurídico. Este regulará las actividades de extracción y procesamiento del recurso para consolidar la principal alternativa económica no petrolera de la nación”, agrego.

LA GESTIÓN

En el encuentro, las autoridades evaluaron los indicadores de gestión, el consumo de combustible, la optimización de los arrimes del mineral. Así como los protocolos estrictos contra la legitimación de capitales.

También analizaron el nuevo contexto derivado de la Ley Orgánica de Minas. Igualmente, se analizó el abordaje migratorio de las Alianzas Mineras y su nuevo estatus como socios, según el reglamento jurídico aprobado.

Otro elemento analizado es la optimización de arrimes y protocolos contra la legitimación de capitales. Y, a ello se agregó el fortalecimiento de las mesas técnicas de control, canales de comunicación, gestión de voladuras y proyectos de servicio comunitario.

El ministro, quien también preside la Corporación Venezolana de Minería (CVM), subrayó el nivel de compromiso del sector.

“Tenemos la gran responsabilidad de aumentar la producción en un 30% para este año. Esto solo es posible si trabajamos en conjunto; esa es la razón principal de este primer encuentro con las Alianzas Productivas”, dijo.

Asimismo, enfatizó la relevancia del nuevo instrumento jurídico, el cual permitirá organizar el territorio y formalizar la realidad operativa de las alianzas. “Creemos en la inversión como la alternativa fundamental para mejorar la economía. Este marco legal facilitará la comercialización y la inversión dentro de las empresas que ustedes ya han constituid”, apuntó.