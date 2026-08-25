Dos presos murieron por graves complicaciones de salud en Rodeo II y Rodeo IV: esta es la contundente denuncia

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este martes, 25 de agosto, la muerte de dos reclusos en los internados judiciales Rodeo II y Rodeo IV, ubicados en el estado Miranda.

Por medio de un comunicado, el OVP señaló que las muertes de los reclusos fueron causa de complicaciones de salud. Con estos dos casos, la cifra de fallecidos bajo custodia del Estado entre abril y agosto de 2026 ascendió a 58.

Por medio del texto, se precisó que en Rodeo II murió Jhonney Alexis Martínez Cordero, quien padecía meningitis bacteriana. Según la OVP, este penal alberga a más de 1.000 reclusos pese a haber sido diseñado para 500 personas.

Asimismo, se informó que en Rodeo IV falleció Anthony Alejandro Quintero Galindo, diagnosticado con VIH, sífilis y síndrome diarreico crónico, en un recinto donde la organización reporta al menos 950 personas recluidas.

Ante ambos decesos, la OVP alertó que no existen datos públicos, periódicos y verificables «sobre alimentación, higiene, acceso a agua potable, atención médica, enfermedades, tratamientos disponibles o el número de personas que han fallecido bajo custodia».

Una situación similar se registró en abril de este año, cuando el OVP denunció la muerte de Deivi Enrique García en Rodeo IV, quien falleció por un paro respiratorio y se convirtió en el primer deceso reportado en ese recinto.

Los reportes más recientes de fallecimientos en centros penitenciarios antes de estos dos casos correspondían a la cárcel Fénix, en el estado Lara: César Enrique Ostos Patiño, de 44 años, murió el 19 de agosto mientras recibía tratamiento de diálisis en el hospital del IVSS Pastor Oropeza, en Barquisimeto; y Robinson Johan Esquivel Fajardo, de 45 años, quien falleció este 24 de agosto en el mismo penal, tras presentar complicaciones de salud durante su tratamiento de diálisis.

🚨 #OVPDenuncia Dos presos mueren por graves cuadros de salud en Rodeo II y Rodeo IV https://t.co/AouLkQ5IWI — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) August 25, 2026

LLAMADO DEL OVP

El OVP recordó que estas muertes ocurren «en momentos en que Delcy Rodríguez anunció que el Gobierno venezolano trabaja en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para revisar las condiciones de los centros de reclusión y consolidar mejoras en el sistema penitenciario».

«Desde el OVP valoramos que un organismo internacional con experiencia en contextos de privación de libertad pueda tener acceso a las cárceles venezolanas y conocemos el carácter confidencial que rige la actuación del CICR. Precisamente por ello, esperamos que esta cooperación permita conocer la realidad penitenciaria sin filtros y no termine siendo utilizada por el Gobierno para lavar la cara de un sistema que durante años ha acumulado denuncias de hacinamiento, muertes, enfermedades, torturas, alimentación deficiente y falta de atención médica», se exhortó desde la ONG.

«Por ello, la pregunta no es únicamente cuáles cárceles visitará el CICR, sino qué realidad le permitirán conocer. ¿Tendrá acceso efectivo a los establecimientos sobre los cuales pesan las denuncias más graves? ¿Podrá conocer información sobre muertes bajo custodia, enfermedades, desnutrición, falta de medicamentos, hacinamiento y atención médica? ¿Podrá escuchar directamente y de manera confidencial a las personas privadas de libertad y contrastar esos testimonios con la versión de las autoridades?», cuestionaron.