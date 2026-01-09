Venezuela

Dos fuertes bajones afectaron Caracas y otras ciudades, algunas zonas quedaron sin electricidad

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Foto: Cortesía

Dos fuertes bajones eléctricos golpearon la Gran Caracas en la tarde de este viernes, 9 de enero. Las intensas fluctuaciones también afectaron otras ciudades y estados del país, de acuerdo a las denuncias en las redes sociales.

El primer bajón ocurrió cerca de las 4:20 de la tarde y el segundo unos minutos después, afectando desde Caracas hasta el estado Zulia. La fluctuación impactó a los municipios capitalinos de Sucre, Baruta, El Hatillo, Libertador y Chacao.

Cabello
Cabello dice que ya conocen «los escondites» de Juan Pablo Guanipa y revela los «planes» de PJ
Chavismo comienza a pagar un bono de casi $30 por el Sistema Patria: ¿Quiénes son los beneficiados?
Autoridades de Venezuela incautaron más de 3.000 kilos de cocaína en la frontera con Granada, hay seis detenidos

Los internautas indicaron que se trató de dos bajones seguidos, siendo la última fluctuación la más intensa. En tal sentido, algunos equipos eléctricos se apagaron por unos segundos o parpadearon las luces de los hogares.

Desde otros puntos también reportaron los bajones: Zulia, Anzoátegui, Carabobo, Cojedes, Monagas, La Guaira, , Mérida, Táchira, Trujillo, Aragua, Miranda, Lara, Falcón y Barinas.


Otros reportes indican que algunas zonas de Puerto Píritu, San Cristóbal, Maracaibo, Mérida, Guarenas, Barinas y San Antonio de los Altos quedaron sin servicio eléctrico tras los bajones.

CORPOELEC SOBRE LOS BAJONES

Hasta las 3:30 de la tarde, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no se ha pronunciado sobre los bajones. Se desconoce la razón de la falla o si se tomaron medidas para controlar la situación.

Los bajones no son casos aislados y son habituales en varias ciudades del país, de acuerdo a numerosas denuncias e informes especializados. A pesar de que la situación ha mejorado en el último par de años, la problemática prevalece.

Numerosos especialistas han alertado sobre el grave estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Aunque Corpoelec ha atribuido varias fallas a supuestos ataques, los expertos afirman que se deben a falta de mantenimiento e inversión en el sistema.

Los bajones ocurrieron unos días después de que la presidente encargada, Delcy Rodríguez, anunció una reforma legislativa para «actualizar y mejorar» el SEN, «tanto en generación, como en transmisión y distribución».

