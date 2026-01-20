Venezuela

Dos cambios más: Estos son los nuevos movimientos que hizo Delcy Rodríguez en el gabinete ministerial

2 Min de Lectura
Delcy Rodríguez anunció este lunes una serie de nuevos cambios como parte de la reestructuración de su gobierno encargado.

Entre los cambios más destacados resalta la destitución de Álex Saab como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP). En este sentido, señaló que su lugar lo ocupará Calixto Ortega.

«Su designación permitirá continuar con la captación de inversiones nacionales e internacionales para el sistema productivo nacional en esta etapa de recuperación económica. Le brindamos todo nuestro respaldo en favor del bienestar y la prosperidad de Venezuela», indicó Rodríguez.

Asimismo, se refirió brevemente al presidente saliente y exministro. «Agradezco a Álex Saab por su compromiso y gran trabajo al frente de esta institución».

De igual forma, anunció nuevos cambios en su gabinete. «Informo al país que he designado a la doctora Nuramy Josefa Gutiérrez González como nueva ministra para la Salud».

«Esta profesional venezolana ha dedicado su vida a este sector, profundizará las políticas de atención y protección sanitaria dirigidas al pueblo», indicó.

Finalmente, se refirió a la ministra saliente. «Asimismo, expreso mi gratitud a la doctora Magaly Gutiérrez Viña, quien continúa como presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)».

