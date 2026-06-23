«¿Dónde está el salario que nos iban a pagar?»: Trabajadores de la salud protestaron frente al Ministerio del Trabajo

Trabajadores del sector salud protestaron este martes a las afueras del Ministerio del Trabajo para exigir que les paguen el salario que les habían prometido.

En la concentración participaron médicos, enfermeros y trabajadores administrativos, quienes entregaron un documento con sus peticiones. Entre ellas la precariedad del sistema sanitario, bajos salarios, fuga de talento, falta de insumos y cobros en centros públicos.

#AEstaHora | ¿Dónde está el salario que nos iban a pagar?: Trabajadores del sector salud han protestado en la sede del ministerio en Caracas Médicos, enfermeros y trabajadores de la salud entregaron un documento al Ministerio denunciando la precariedad del sistema sanitario,… pic.twitter.com/Gwbjkq8hYd — Jessica Vallenilla (@la_katuar) June 23, 2026

«¿Y dónde está, y dónde está el salario que nos iban a pagar?», coreaban los trabajadores.

Trascendió que trabajadores y organismos de seguridad bloquearon el acceso a representantes del sector salud. Pese a ello, una comisión del Ejecutivo recibió el documento con el pliego de denuncias consignado por el gremio.

#Ahora | 11:35 a.m. Caracas | Bloquearon el acceso a representantes del sector salud. Pese a ello, una comisión del Ejecutivo recibió el documento con el pliego de denuncias consignado por el gremio. pic.twitter.com/6zNdANX9zT — freddyzur (@freddyzur) June 23, 2026

Mauro Zambrano, de la Red Sindical, denunció agresiones por parte de funcionarios del Ministerio del Trabajo.

«Nos salieron con una grosería, casi que no nos iban a recibir el documento y poniendo condiciones. El Ministerio del Trabajo es un órgano mediador, tiene que recibir a los trabajadores, sindicatos y gremios para que sepa nuestras demandas, porque estoy seguro que ellos la saben, pero hacen caso omiso», comentó.

🚨 ¡Atención! Mauro Zambrano, de la Red Sindical, denuncia agresiones por parte de funcionarios del Ministerio del Trabajo. En lugar de mediar, se maltrata a los trabajadores que exigen sus derechos.

Además, alertan sobre corrupción en hospitales donde imponen comprar insumos en… pic.twitter.com/IqgZ96PXML — freddyzur (@freddyzur) June 23, 2026

«Parte del problema que tenemos en el país es que las inspectorías del trabajo no funcionan. Hay muchos despedidos, jubilados forzados. Hay compañeros del sector eléctrico, de petróleo, de salud, que han jubilado por luchar. En ese sentido, los trabajadores vamos a seguir en la calle, también exigiendo salarios y que no sigan dando bonos, sino un salario digno», concluyó.