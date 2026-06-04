¿Dolarizar la economía implicaría la desaparición del bolívar? La explicación de un experto

En los últimos días muchos economistas han vuelto a poner sobre la mesa la idea de dolarizar la economía venezolana para poder lograr una estabilización en el país.

Sobre este tema conversó en exclusiva para Caraota Digital el economista, especialista en finanzas de empresas y profesor del IESA, Aarón Olmos.

El experto señaló que una de las soluciones a la actual crisis podría llegar porque se implemente un modelo de dolarización oficial en el país en donde la divisa norteamericana conviva de manera oficial junto al bolívar.

Preguntado sobre la posibilidad de dolarizar la economía venezolana, respondió: «De eso se está hablando otra vez, creo que la llegada del profesor José Guerra a Venezuela y la tribuna que le están prestando varios medios en pocos días ha generado cierto ruido».

Olmos destacó que ya hay una «dolarización de facto» en el país. Sin embargo, remarcó la importancia de lo que implicaría que el Banco Central de Venezuela (BCV) «reconozca» a la moneda norteamericana formalmente y que «parte de las divisas se usen para que circulen en la economía».

«Dolarizar formalmente no tendría por qué implicar la desaparición del bolívar. Hay una opción que es tener una co-circulación monetaria donde tengas ambas monedas dispuestas al mismo tiempo», explicó.

No obstante, admitió que esto requeriría un gran esfuerzo por parte del Estado, incluso desde el punto de vista logístico.

«Para poder dolarizar necesitas garantizar el origen de los fondos y que efectivamente tengas un flujo circular importante y permitas una buena circulación de dólares en el mercado y que los mecanismos del sistema financiero sean lo suficientemente idóneos, transparentes y sencillos para que cualquier persona pueda tener acceso a sus divisas», concluyó.