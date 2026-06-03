Conviasa anunció habilitación de «Documento de Viaje Electrónico» para venezolanos en el exterior sin pasaporte vigente: estos son los pasos

El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) anunció este miércoles, 3 de junio, la puesta en marcha del «Documento de Viaje Electrónico», una alternativa dirigida a ciudadanos venezolanos que no cuentan con un pasaporte vigente y necesitan regresar al país.

De acuerdo con un comunicado emitido por Conviasa, la medida entró en vigor a partir de este 1 de junio de 2026 y forma parte de las directrices emitidas por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (MPPRE).

Asimismo, se precisó que los venezolanos podrán solicitar este documento mediante el portal habilitado por la Cancillería venezolana.

Según la empresa, el mecanismo busca garantizar la movilidad internacional de los ciudadanos y facilitar de manera exclusiva «su retorno a la República Bolivariana de Venezuela».

#Comunicado CONVIASA informa a los usuarios que, los ciudadanos venezolanos que no cuenten con pasaporte vigente, a partir del 01 de junio de 2026, pueden presentar Documento de Viaje Electrónico, el cual podrán solicitar a través del portal: https:// https://t.co/V82hUupbFC pic.twitter.com/uSsXlq61uB — conviasa_ve (@LAConviasa) June 3, 2026

¿CÓMO OBTENER EL DOCUMENTO?

A través de la infografía divulgada por la aerolínea se explicó que el trámite debe realizarse en la plataforma digital documentodeviaje.mppre.gob.ve, donde los usuarios podrán gestionar la emisión del documento.

Una vez generado, este incorpora diversos elementos de seguridad, entre ellos un código QR para validación, un hash del documento, un código de seguridad asociado a la fotografía, marca de agua, firma autorizada y un holograma digital.

Para verificar su autenticidad, las autoridades migratorias podrán escanear el código QR o validar la información directamente a través del portal oficial.

Además, el documento debe ser presentado impreso a color, ya que este formato es requerido para su correcta comprobación durante los controles migratorios.

Conviasa destacó que el Documento de Viaje Electrónico será válido para fines migratorios y está destinado a ciudadanos venezolanos que se encuentren en el exterior sin un pasaporte vigente.

Se enfatizó, que la iniciativa, busca ofrecer una solución temporal que permita el ingreso al país mientras los usuarios regularizan su documentación oficial.