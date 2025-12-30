Criptomonedas ganan importante terreno en el mercado venezolano, estas son las revelaciones de un experto

Aníbal Garrido, director de la Academia de Blockchain, Trading y Criptoactivos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), destacó el lunes cómo las criptomonedas han ganado terreno en el mercado venezolano.

Garrido sostuvo una entrevista con el medio Radio Fe y Alegría Noticias. Desde un principio, aseguró que las criptomonedas se han convertido en una alternativa clave en medio de la crisis económica.

El especialista detalló que las criptomonedas son usadas tanto por los ciudadanos como por el sector privado. Se trata de una respuesta a la dificultad para conseguir divisas extranjeras dentro del sistema financiero venezolano.

Ante este escenario, Garrido afirmó que Venezuela es un «actor principal en la región» en el uso y la adopción de las criptomonedas. Esta herramienta es empleada para protegerse de la inflación y hacer pagos o transferencias internacionales.

Basándose en datos de uso minorista, Garrido aseguró que uno de cada 10 venezolano cuenta con criptomonedas, a la vez que destacó el puesto 18 del país en el Índice de Adopción Global de Criptoactivos de Chainalysis.

CONSEJOS DE GARRIDO

Garrido recordó que, técnicamente, los cripto activos no son dinero, sino activos virtuales. En ese sentido, el valor depende de la oferta y la demanda en mercados de referencia y no por los fijados por autoridades locales.

Igualmente, Garrido exhortó a la ciudadanía tener cierta formación antes de tomar decisiones en este mercado. «Las criptos no se van a reproducir solas», añadió el especialista.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN GACETA OFICIAL: ASÍ QUEDÓ EL PASAJE URBANO TRAS NUEVO AUMENTO

Garrido recordó que, una vez se tiene en cuenta el valor de la inversión, solo se requiere de una wallet y conexión a internet. Para convertir las criptomonedas en bolívares o divisas extranjeras se requiere de una casa de intercambio.

El experto concluyó que las criptomonedas más usadas a nivel mundial son Bitcoin, Ethereum, USDT (o Tether), XRP y BNB, mientras que hay entre 600 y 700 millones de usuarios en el mundo. Para 2026, podría haber un 1.000 millones.