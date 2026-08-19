Juan Miguel Matheus habló de cuáles deberían ser los intereses de María Corina Machado sobre el diálogo nacional

El coordinador de la Junta de Dirección de Primero Justicia (PJ), Juan Miguel Matheus, se pronunció este miércoles, 19 de agosto, sobre los intereses que a su juicio debería priorizar María Corina Machado frente a la mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno de Delcy Rodríguez.

Durante el Seminario Raíces de PJ y junto a la jefe de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, Matheus fue enfático al plantear que la posición de Machado frente a las negociaciones no puede desligarse de las necesidades del país.

«Y tengo que decirlo de una manera muy simple y muy lógica, con los ilógicos: los intereses de María Corina Machado tienen que ser los intereses de Venezuela. Dentro de los intereses de Venezuela está una justicia independiente para la integridad electoral. Luego, a María Corina Machado también le conviene la integridad electoral para el bien de todos los venezolanos», expresó.

El parlamentario también dejó un mensaje de aliento sobre el camino que aún falta por recorrer en el proceso, reconociendo que se trata de una labor inconclusa que exige atención incluso a los aspectos más pequeños.

«Con eso quiero hacer un llamado de fe, de esperanza: es una faena que no está terminada. Tenemos que construir todo lo que tenemos en el horizonte; en los pequeños detalles está la suerte de la república», agregó.

Asimismo, Matheus destacó el papel de quienes, según dijo, sostienen el esfuerzo negociador desde distintos frentes, más allá de los rostros visibles ante la opinión pública.

«Pero hay hombres y mujeres —parecemos nosotros unos delegados, negociadores, pero somos solo la punta de un iceberg— liderados por Dinorah Figuera. Hay un cúmulo de hombres y mujeres que son el todo de quienes hacen posible la realidad del sueño republicano venezolano, en los cuales tenemos que confiar», manifestó.

Con estas declaraciones, el diputado insistió en que el diálogo nacional no depende de figuras individuales, sino de un colectivo amplio que, según su planteamiento, trabaja en conjunto por un mismo objetivo democrático para Venezuela.