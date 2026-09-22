Diputado de la AN reveló los dos planes necesarios para hacer frente a la crisis eléctrica

El diputado Reinaldo Sifuentes, integrante de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, reveló que hay dos planes cruciales para hacer frente a la crisis eléctrica vigente en el país.

Sifuentes concedió una entrevista al programa A Tiempo, en donde abordó la situación eléctrica. Desde un principio, afirmó que el país cuenta con un déficit de 3.000 megavatios, lo imposibilita cubrir la demanda actual.

Según Sifuentes, Siemens y General Electric estimaron en entre 30.000 y 40.000 millones de dólares la inversión necesaria para recuperar infraestructura eléctrica. Sin embargo, el diputado lamentó que el país no tiene la liquidez necesaria.

Ante este escenario, Sifuentes sostuvo que el país debe avanzar en dos planes paralelos para solucionar la crisis eléctrica. El primero debe abordar el racionamiento para mantener el servicio, mientras que se busca mejorar en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

PLANES DE SIFUENTES

El parlamentario explicó que el plan de emergencia debe «cubrir el déficit en megavatios que, según los expertos, es de aproximadamente 3.000 megavatios». Se trata de una medida que en el corto plazo podría hacer frente a la crisis.

«Actualmente, estamos alrededor de 12.000 megavatios y consumimos alrededor de 15.000, aunque hubo un pico hace poco producto de las altas temperaturas, por lo que la gente está consumiendo más electricidad», acotó Sifuentes.

Por otra parte, el diputado sostuvo que Venezuela tiene capacidades para ser una potencia energética y el segundo plan debe enfocarse en esto. «Nosotros deberíamos estar exportando electricidad como ocurría en el pasado», añadió.

Ante este escenario, Sifuentes consideró prioritario avanzar en la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. Tras la aprobación del proyecto hace varios meses, instó a continuar con la segunda discusión.

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«Es un instrumento jurídico hipernecesario para la recuperación del SEN porque permite la inversión privada en todas las fases del sistema eléctrico: investigación, distribución, transmisión y comercialización», sentenció Sifuentes.

Las declaraciones se dieron en medio de la crisis eléctrica. Aunque en Caracas se dan principalmente fluctuaciones, en el interior del país hay largos racionamientos diarios y los ciudadanos están varias horas sin servicio de energía.