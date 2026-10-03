«Serán la válvula de seguridad»: Diputado de la AN 2015 reveló la función que cumplirá el Consejo de Verificación de Credenciales en la escogencia del nuevo TSJ

El diputado Ramón López, miembro de la delegación de la AN 2015 en la mesa de negociación con representantes del Gobierno, reveló que el Consejo Técnico de Verificación de Credenciales anunciado tras finalizar la segunda ronda de diálogo, el pasado viernes 25 de septiembre, será “la válvula de seguridad que dará garantías” en la revisión de los requisitos que deben cumplir los postulados a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En entrevista exclusiva para Caraota Digital, López se mostró confiado de que los cuatro miembros designados por la oposición: Belén Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez y María Bernardoni de Govea, cuentan con la experiencia y credenciales necesarias para crear un baremo objetivo en la escogencia de los miembros del Poder Judicial.

“Son personas de reconocida trayectoria, con las credenciales suficientes para crear un baremo objetivo que permita escoger a las personas más preparadas para ocupar los cargos de magistrado del TSJ. De hecho se buscó a personas que tuvieran las mismas cualidades y requisitos que debe tener un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia”, precisó el parlamentario.

Asimismo, explicó que la escogencia de personas con este perfil se debe a que el Comité de Postulaciones Judiciales va a estar integrado por diputados y por representantes de la sociedad civil que no tienen por qué tener esas cualidades.

Al ser cuestionado sobre si las funciones que realizará este consejo verificador no chocarían con la tarea del Comité de Postulaciones, el cual verificará la documentación aportada por cada candidato y decidir si está apto para ocupar el cargo de magistrado, afirmó que la comisión servirá como válvula de seguridad del proceso.

“Ellos (el Consejo de Verificación) serán la válvula de seguridad que dará garantías por su honorabilidad, para decidir si los postulados realmente están capacitados para ocupar el cargo de magistrado de manera justa e independiente”, explicó López.

“Esto asegurará la independencia del Poder Judicial, para que no pueda ser usado nuevamente con fines partidistas y allana el camino para continuar con las transformaciones institucionales que necesita el país para estabilizarse y tener poderes públicos independientes”, sentenció el diputado.

CONFORMACIÓN DEL CNE Y ELECCIONES PRESIDENCIALES

A pesar de que en el país se realizan protestas todas las semanas, donde la gente exige la publicación de un cronograma electoral que permita definir la ruta de legitimación de los cargos de elección popular, Ramón López hizo un llamado a la “paciencia” y destaca la rapidez con la que se han logrado resultados en la mesa de negociación.

“Yo le pido a la gente paciencia y que confíe en el proceso. Nunca una mesa de diálogo había arrojado resultados comprobables y con la rapidez con las que se han logrado en esta oportunidad”, destacó el diputado.

A su vez, resaltó los demás logros verificables alcanzados en la mesa, como la libertad de algunos presos políticos que no resultaron beneficiados con la Ley de Amnistía, el desbloqueo de los medios de comunicación que tenían restricciones y la revisión de normativas coercitivas como la Ley contra el Odio, la cual Delcy Rodríguez pidió “reformar con urgencia” a la AN esta semana.

De hecho, adelantó que durante la próxima ronda de la mesa negociadora, pautada para mediados de octubre, no solo buscarán la derogación de leyes punitivas, sino que también propondrán una reforma a la Ley de Partidos Políticos.

Con respecto al orden que tendrían los futuros comicios, ante las declaraciones de Jorge Rodríguez que habló del respeto a los “lapsos constitucionales”, López señaló que la fecha y su secuencia lo decidirán las autoridades que conformen el nuevo poder electoral.

“No estamos construyendo algo para salir de esto y ya. Lo hacemos para que nunca más ocurra que se secuestre un tribunal, para que nunca más se secuestre la identidad de los partidos políticos, para que nunca más haya violación de derechos humanos. Lo que se busca es no repetir los errores del pasado y que el poder electoral funcione de manera independiente tal cual lo establece la Constitución. Por lo tanto, será el nuevo CNE el que encargado de realizar un cronograma electoral con el orden en que deben realizarse los comicios, pero obviamente las presidenciales deberían tener prioridad, aunque finalmente serán ellos los que decidan”, explicó el parlamentario.

RESPETO Y RECONOCIMIENTO A LAS MINORÍAS

Ramón López también habló sobre la importancia de respetar y reconocer al adversario, así sean minoría, pues a su juicio ese fue uno de los “grandes errores” del chavismo, el tratar de invisibilizar a la oposición cuando ellos eran mayoría.

“No podemos caer en el mismo error de no reconocer al adversario. El que piense que el chavismo se acabó está equivocado, pues ellos aún tienen un sector minoritario de la población que los apoya y sería una equivocación hacer lo mismo que ellos hicieron durante los últimos años”, expuso el diputado.

En este sentido, advirtió que lo que se quiere lograr es que todos tengan la oportunidad de participar en igualdad de condiciones.

“Aquí debemos caber todos, en pro de la reconciliación nacional y de tener un país plural donde se escuche a las distintas voces y no solo la de las mayorías, que terminó siendo uno de los grandes errores históricos del chavismo”, sentenció.