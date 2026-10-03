«Se necesita recuperar la institucionalidad»: Abogado Perkins Rocha reveló sus expectativas sobre el nuevo TSJ

Perkins Rocha, abogado y preso político, habló este viernes sobre la renovación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), indicando que este proceso debe llevar a la «reconstrucción del tejido institucional».

Con una medida de casa por cárcel, Rocha concedió una entrevista al Noticieron Venevisión y fue consultado sobre la situación del Poder Judicial. Desde un principio, puntualizó que no hay «libertad e institucionalidad», pero se deben dar pasos para recuperarla.

«Lo que hay es una fuerza legítima que se aplicó y que está forzando los cambios. Dentro de esa dentro de ese aluvión que significa los efectos de esa fuerza que se está aplicando y que nació el 3 de enero, significa en consecuencia montar un nuevo TSJ», acotó Rocha.

En tal sentido, sostuvo que este hipotético TSJ debe «de alguna forma ayudar a reconstituir el tejido institucional». «Esa debería ser la tarea preponderante de los nuevos magistrados», aseveró el abogado.

Rocha también manifestó su confianza en la labor de Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional, en la mesa de diálogo. «El país necesita recuperar su república y recuperar la institucionalidad», sentenció.

HABLÓ DE LOS LIBERADOS

Por otra parte, el abogado celebró que la periodista Rocío San Miguel y los dirigentes Luis Camacaro y Guillermo López recibieran la libertad plena. «Se trata de personas inocentes, como inocentes son los que todavía están en mazmorras», apuntó.

«Ellos estaban en una aparente libertad, porque habían sido ya excarcelados, pero es difícil para alguien que ha estado cautiverio sentirse realmente libre cuando tienes un juicio pendiente de tu cabeza», sentenció Rocha.

Igualmente, consideró que las liberaciones se han hecho «a cuentagotas y selectivamente». «Si lo hace de una sola oportunidad pierde el control y también pierde ciertos rasgos de autoridad que le interesa mantener. Esa es la verdad», analizó.

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El abogado fue detenido el 27 de agosto de 2024, unas semanas después de las elecciones presidenciales. La justicia lo imputó de instigación al odio, conspiración, terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria.

A pesar de que cientos de presos políticos fueron liberados, Rocha tan solo recibió una medida de arresto domiciliario y le negaron la amnistía. Igualmente, permanece optimista, aunque lamenta que «no puede reintegrarse a la normalidad de vida».