Diosdado Cabello insiste en la unidad y envió mensaje a bases del oficialismo: «Que nada ni nadie logre crear fisuras»

El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, insistió este jueves en la necesidad de mantener la unidad entre los seguidores del oficialismo, a la vez que alertó de los riesgos de la «duda» en medio de la coyuntura actual.

Cabello se pronunció durante una movilización oficialista por el 20 aniversario de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Una vez elogió la gestión gubernamental, advirtió de la «hipocresía» e «inmoralidad» de algunos sectores opositores.

«Nosotros tenemos que permanecer en cualquier circunstancia, cada día, más unidos y cohesionados. Que nada ni nadie logre crear fisuras en las estructuras de la revolución bolivariana», explicó.

Cabello señaló que «quienes apoyaron el robo de las prestaciones sociales» dicen que «quieren trabajar por el obrero». En ese sentido, consideró que la «conciencia de este pueblo es lo más valioso que tiene la revolución».

#9Abr | Diosdado Cabello: «Avancemos todos unidos para sacar a Venezuela adelante somos los únicos que garantizamos eso». Video: VTV pic.twitter.com/PjCsuclYTk — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 9, 2026



«No dejemos espacio para la duda y avancemos todos unidos para sacar Venezuela adelante. Somos los únicos que garantizamos eso; no de ahorita, desde hace bastante tiempo», agregó.

CABELLO ALERTA DE AMENAZAS

Por otra parte, Cabello afirmó que autoridades se mantienen en estado de alerta ante posibles amenazas en el país y subrayó que «la revolución bolivariana» es la «única que puede garantizar la paz».

«Quienes hoy levantan banderas del engaño (…), de la simulación, para venir a venderse como están preocupados por los venezolanos, son los mismos que pidieron sanciones, bloqueos y aplaudieron cuando sobre Caracas cayeron bombas», añadió.

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«Los conocemos, sabemos quienes son», advirtió Cabello. «Sabemos lo que intentan y, nuevamente, tengan la certeza que los derrotaremos en cualquier situación», acotó.

Las declaraciones de Cabello se dieron luego de que gremios y sindicatos protestaron en el centro de Caracas para exigir mejoras salariales. Las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes.