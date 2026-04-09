Al menos 10 periodistas fueron agredidos por la PNB en protesta de este 9Abr, dice SNTP

Al menos 10 periodistas o trabajadores de prensa fueron agredidos por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) durante la protesta de este jueves en Caracas, denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP).

En redes sociales circularon videos y denuncias de presuntas agresiones a trabajadores de prensa. Poco después de la protesta, el SNTP, precisó que los periodistas fueron «golpeados, rociados con gas pimienta y robados por efectivos de la PNB».

«Hasta ahora, el SNTP ha documentado los casos de 10 colegas (sabemos que no son los únicos) que fueron afectados de distintas maneras», detalló el Sindicato, que enumeró algunas de las agresiones.

Según el SNTP, los periodistas fueron «golpeados con los escudos antimotín» y «les destruyeron sus equipos para la cobertura». También «les partieron lentes de visión y les robaron algunas de sus pertenencias».

SNTP EXIGE FIN DE LAS AGRESIONES

El SNTP insistió en que las autoridades policiales deben «cesar de inmediato» las agresiones contra la prensa. Asimismo, exigió una «investigación con sanciones a los funcionarios responsables».

«El Estado está obligado a garantizar condiciones para el ejercicio periodístico», acotó el SNTP. «Para esta denuncia mantenemos en resguardo fotos, videos, nombres y testimonios de las víctimas, que evidencian la acción deliberada contra periodistas», concluyó.

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#URGENTE | La agresión contra los periodistas tiene que parar.

Durante la cobertura de la marcha este #9Abr, al menos 10 periodistas y trabajadores de la prensa fueron golpeados, rociados con gas pimienta y robados por efectivos de la PNB que impidieron el avance de la… pic.twitter.com/wd0FSKhPC5 — SNTP (@sntpvenezuela) April 9, 2026



Sindicatos, gremios y pensionados protestaron este jueves en Caracas para exigir mejoras salariales, pero efectivos de la PNB reprimieron la manifestación. Hay reportes extraoficiales de tres detenidos, pero no han sido confirmados.

El SNTP ha denunciado en los últimos días cómo se ha negado la aplicación de la Ley de Amnistía a varios trabajadores de prensa, quienes fueron presos políticos y mantienen medidas cautelares en su contra.