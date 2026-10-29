Diosdado Cabello habló de dirigentes que «mintieron» sobre posibles arrestos al retornar: «Llegan a Venezuela y no pasa nada»

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, criticó este miércoles los pronunciamientos de dirigentes opositores y los acusó de «basar su política en la mentira».

Cabello habló al respecto durante la transmisión de su programa semanal. Durante su alocución, recordó que dirigentes opositores alertaron que podían ser detenidos al retornar al país. «Llegan a Venezuela y no pasa nada», dijo.

«Estuvieron mintiéndole a su propia gente, al país y al mundo entero. Y las evidencias los dejan desnudos. No les da vergüenza, no hay una explicación. Son sinvergüenzas de naturaleza», dijo Cabello.

Las declaraciones del también ministro de Interior y Justicia se dieron apenas unos días después del retorno de la dirigente opositora María Corina Machado, quien ingresó al país el fin de semana e hizo una caravana hasta Caracas.

Para Cabello, desde sectores de oposición «tratan de montar un show constantemente». «Dicen: ‘Vamos a entrar tipo Juana de Arco’ y después se esfuman», agregó. «El que venga que asuma su responsabilidad ante el país», aseveró.

CABELLO SOBRE LA GUAIRA

Por otra parte, Cabello también criticó a los dirigentes que expresaron: «No me dejan entrar para ayudar a mis hermanos de la Guaira». «Si hubiera querido venir lo hubiera hecho el 25. Pero no quería porque tenía otra agenda más importante», dijo el ministro.

«La agenda más importante que la gente de La Guaira. Cuatro meses después y ni una curita. Hay que ser muy cara de tabla. Y ahora ‘estoy devastada de no estar aquí con ustedes’. Y ¿por qué no lo hiciste?», concluyó Cabello.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LO QUE DIJO EL DIPUTADO ALESSANDRELLO TRAS LA DENUNCIA SOBRE EL COMITÉ DE POSTULACIONES

Este mismo miércoles, Machado visitó La Guaira, la entidad más afectada por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, en donde conversó con vecinos y víctimas de la tragedia natural.