Diosdado Cabello dio inicio al operativo Carnaval 2026 y esto pidió a los temporadistas

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, dio inicio este jueves al operativo Carnavales 2026 durante una visita al estado Falcón.

«Van a estar compañeros de diferentes ministerios desplegados a lo largo y ancho, 228.028 personas. Su trabajo va a ser estar esos días atendiendo a los venezolanos, prestando atención, apoyo», explicó Cabello.

Además, sostuvo que habrá «3750 vehículos a la orden de los temporadistas, 11.040 motos; 1348 bicicletas. Vamos a tener desplegados 470 vehículos especiales contra incendios y rescate».

En este sentido, destacó otras unidades estarán disponibles para los temporadistas. «Van a haber 556 ambulancias en todo el país; 71 grúas totalmente gratuitas; siete aeronaves entre helicópteros y aviones para cualquier emergencia; 134 embarcaciones».

«Va a haber 1216 puestos de emergencia en todo el país; 3286 puntos de control, para el apoyo de un accidente o desperfectos de vehículos», aseveró.

«Hasta tendremos la notaria trabajando por si a caso a alguien se le ocurre casarse en estos carnavales», dijo entre risas.

Cabello señaló que a partir de este viernes deben estar todas estas unidades en todo el país. «Tenemos 511 playas aptas en todo el país», comentó.

ALERTA A LOS TEMPORADISTAS

Cabello pidió a los temporadistas tener mucho cuidado para no provocar incendios forestales.

Además, los llamó a mantener los espacios limpios. «Si usted va para la playa recoja su basura, o si va a un parque recoja su basura. No esté dejando nada allí que no estaba antes, porque eso es parte del modelo cultural que nosotros estamos luchando desde hace tiempo».

«A estas alturas hay gente que va a la playa y deja sus cosas como si hubiese alguien, solo destinado para recoger lo que ellos están dejando. No vale, colaboremos todos», pidió.

Además, aclaró la situación actual con las embarcaciones privadas en las playas. «Los que tienen lanchas pueden usarlas sin ningún tipo de problema, siempre respetando a los que no tienen lancha, sin atropellos».

También exhortó a los padres a estar pendiente de sus hijos si los llevan a las playas o ríos. «Tienen que estar pendiente de sus niños y no dejarlos solos, si entran al agua es peligroso».

Para finalizar, hizo un llamado a denunciar cualquier irregularidad. «No hay playas privadas, esas no existen en ninguna parte. Las playas son del dominio público. Si usted va a una playa y alguien le dice que no puede entrar, reclame porque aquí nadie es propietario de playas. La playa por ley le pertenece al país».