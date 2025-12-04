Venezuela

Diosdado Cabello dice que María Corina Machado salió del país, esto reveló

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Cabello

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que la líder de la oposición en Venezuela y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, salió del país en un avión con inmunidad diplomática.

«Los preparativos para el show de la semana que viene de María Corina Machado, ese espectáculo de alfombra roja donde recogerá el premio que parece más comprado que ganado, están listos desde hace rato», dijo Cabello en su programa televisivo.

Leer Más

año
Revelan quienes fueron los primeros bebés nacidos en Año Nuevo en el país
La petición de Maduro al papa León XIV y su mención especial al beato José Gregorio Hernández
La reacción de Diosdado Cabello luego que EEUU sancionó a su hija Daniella

«El equipo está instalado desde hace días en Noruega. Y aunque la maquinaria mediática anda con el cuento de que nadie sabe dónde está La Sayo, la realidad es menos poética. La mujer dejó el pelero con la misma elegancia con la que Inmundo (Edmundo González) gestionó su salida exprés del país. Nada de desaparición ni drama, pura logística de manual y aviones que viajan en silencio con inmunidad diplomática», reveló.

LEA TAMBIÉN: EN VIDEO | MADURO CONFIRMA LLAMADA CON TRUMP: «FUE EN TONO DE RESPETO»

En este sentido, dio algunos detalles extras sobre su salida. «María Corina duró entre el viernes pasado y el lunes 72 horas sin responder llamadas ni conectarse, ni un audio, ni un emoji (…) eso solo significa una cosa: se está moviendo, lo demás es postureo para redes y consumo de su fan club».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

¿Qué pasará con las tareas escolares? El anuncio del ministro de Educación que empezará a implementarse en los colegios
Venezuela
«Torturas y detenciones arbitrarias»: Presentaron ante la CPI nuevo informe sobre crisis de derechos humanos en Venezuela
Mundo
España
Aerolínea Laser canceló sus vuelos entre Caracas y Madrid hasta el 8 de diciembre
Venezuela