Diosdado Cabello dice que María Corina Machado salió del país, esto reveló

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que la líder de la oposición en Venezuela y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, salió del país en un avión con inmunidad diplomática.

«Los preparativos para el show de la semana que viene de María Corina Machado, ese espectáculo de alfombra roja donde recogerá el premio que parece más comprado que ganado, están listos desde hace rato», dijo Cabello en su programa televisivo.

«El equipo está instalado desde hace días en Noruega. Y aunque la maquinaria mediática anda con el cuento de que nadie sabe dónde está La Sayo, la realidad es menos poética. La mujer dejó el pelero con la misma elegancia con la que Inmundo (Edmundo González) gestionó su salida exprés del país. Nada de desaparición ni drama, pura logística de manual y aviones que viajan en silencio con inmunidad diplomática», reveló.

💰Diosdado Cabello aseguró que María Corina Machado irá a Noruega a retirar su millón de dólares, bajo el supuesto reconocimiento del premio que le «otorgaron» 🗣️ "Ella va a lo suyo, buscar su millón de dólares"

En este sentido, dio algunos detalles extras sobre su salida. «María Corina duró entre el viernes pasado y el lunes 72 horas sin responder llamadas ni conectarse, ni un audio, ni un emoji (…) eso solo significa una cosa: se está moviendo, lo demás es postureo para redes y consumo de su fan club».