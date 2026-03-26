Diosdado Cabello desmiente rumores sobre detención de Iris Varela y Tania Díaz, esto dijo

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, desmintió los rumores sobre la presunta detención de Tania Díaz, Iris Varela y Pedro Infante en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Durante la transmisión de su programa televisivo se pudo ver a Díaz y Varela en el público, por lo que Cabello aprovechó para bromear sobre los rumores que se habían difundido.

«Por cierto, Iris y Tania ¿Ustedes no estaban presas? ¿Qué hacen ustedes aquí? Yo leí que estaban presas, que yo las había agarrado en el aeropuerto, bueno yo no, mi amigo», dijo entre risas.

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«Es que ellos están desesperados porque no tienen nada y se inventan cada cuento a ver si consiguen levantar algo», añadió.

De igual forma, se refirió a las otras personas que estuvieron involucradas en el rumor. «Pedro no está aquí, Pedro Carreño y Pedro Infante, los metí presos yo y los invité para acá para que no se pusieran bravos conmigo», comentó ante la risa de todos los presentes.

Para finalizar, rechazó que se sigan divulgando este tipo de fake news. «No tienen nada, andan amargados, Venezuela sigue para adelante, vamos a Semana Santa y vamos es para adelante», concluyó.