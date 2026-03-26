Lo que dijo Diosdado Cabello sobre las rifas organizadas en redes sociales

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, señaló que los organizadores de rifas en redes sociales estarían vinculados con esquemas de lavado de dinero.
«Hay un poco de gente alborotada con un tema de unos riferos por ahí. ¿Ustedes han escuchado algo de eso? Todos ahora saben, ahora dicen que eran lavadoras del gobierno ¿Y por qué no los denunciaron antes? Porque eso lo está haciendo es el gobierno. Los cuerpos de seguridad son los que están investigando eso», dijo en su programa televisivo.
«Porque es que es extraño, una persona que tiene seguidores, yo agarro y desde mi cuenta que tiene un millón y pico de personas allí comienzo a promover una rifa y ahí meto 20 carros de último modelo, que todavía no han llegado aquí la mayoría, tres quintas y no sé que vaina. Entonces lo rifo. ¿Quiénes son los primeros incautos? Los que están en mi cuenta que van y caen. Y después hace una propaganda: ‘Y aquí acaba de ganar, Gustavo Brito una camioneta último modelo’ y sale Gustavo llorando, pura paja», añadió.
LEA TAMBIÉN: LA PETICIÓN QUE HIZO CAPRILES A DELCY RODRÍGUEZ PARA LOGRAR UN ACUERDO SALARIAL
No obstante, señaló que habrían encontrado varias irregularidades. «Ahora, la pregunta no es esa, sino después cuando uno le pregunta a ellos ¿De dónde sacan la plata para comprar esa camioneta? ¿Y cómo pagan eso? ¿Y los impuestos? Una lavadora de dinero. Dinero sucio, seguramente vinculado a mafias del narcotráfico».
«Nosotros estamos investigando, el que quiera chillar que chille. Actuando con la Constitución y la ley en las manos. Digo esto, porque en cualquier momento los meten como presos políticos», concluyó.