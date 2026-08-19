VIDEO: Dinorah Figuera reveló uno de los próximos pasos del diálogo a partir de septiembre

La jefa de la Asamblea Nacional 2015, Dinorah Figuera, anunció este miércoles, 19 de agosto, que a partir de septiembre la mesa de diálogo entre representantes de la oposición y el gobierno de Delcy Rodríguez abordará el tema de las garantías políticas y civiles, como parte de la hoja de ruta acordada entre ambas partes.

«En septiembre vamos a estar con las garantías políticas y civiles. Por supuesto tenemos mucho que discutir», afirmó Figuera durante el Seminario Raíces de Primero Justicia, quien detalló que la agenda de discusión contempla cuatro puntos fundamentales: la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral (CNE), las garantías políticas y civiles, y la libertad de expresión.

Según Figuera, estos ejes buscan que las instituciones del Estado «le sirvan a todos los venezolanos» y permitan, a futuro, transitar hacia un proceso democrático en el país.

«En principio la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia, la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral, las garantías políticas y civiles, la libertad de expresión: son cuatro fundamentales que nos llevarán a nosotros a cumplir esa hoja de ruta que se ha consolidado con lo que es sentarse, dirimir y trabajar y discutir sobre la posibilidad de concretar, pues, expresamente que estas instituciones del Estado le sirvan a todos los venezolanos y que podamos de futuro transitar un proceso democrático en el país», sostuvo.

«Hoy, por supuesto, se nos convoca a nosotros después de un exitoso 12 de agosto, donde luego de sentarnos varios días en mesas técnicas, seis diputados —yo diría, seis diputados de la Asamblea Nacional 2015 y seis diputados de la Asamblea— [del gobierno interino], para dirimir sobre estos puntos. Y ese ejercicio, sin duda alguna, marca un precedente en la historia de Venezuela, y es la posibilidad, la esperanza, la fe que podemos tener en un proceso netamente institucional, pero también con una gran carga de lo que es el acercamiento político», agregó.