Dinorah Figuera urgió al gobierno venezolano «claridad» sobre las cifras de presos políticos excarcelados

La presidenta de la AN 2015, Dinorah Figuera, urgió al gobierno venezolano cifras claras sobre los presos políticos excarcelados en días recientes, dado que el balance ofrecido contrasta con los que dan las ONG.

En su cuenta de X (Twitter), la líder opositora en la mesa de diálogo recalcó que no debe haber detenidos por motivaciones políticas.

«En un país que avanza hacia la transición democrática no debe haber presos políticos. Urge claridad en relación con las cifras oficiales, en contraste con lo verificado por las organizaciones de derechos humanos que siguen el proceso», advirtió Figuera en una publicación.

Ante esto, resaltó que se mantienen vigilantes e hicieron esfuerzos para que se den las liberaciones. «Es una gran demanda nacional que salgan en libertad todos los presos políticos y que la misma sea plena», puntualizó.

En un país que avanza hacia la transición democrática no debe haber presos políticos. Urge claridad en relación con las cifras oficiales, en contraste con lo verificado por las organizaciones de derechos humanos que siguen el proceso. Estamos vigilantes y hacemos esfuerzos para… — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) August 16, 2026

CIFRAS CONTRASTADAS DE EXCARCELACIONES

El viernes, el gobierno venezolano aseguró que se acordó excarcelar a unos 131 presos políticos de distintas cárceles del país. Sin embargo, ONG como Foro Penal solo dan cuenta de un total de 78 personas que han salido de prisión.

Por su parte, la organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) dijo el sábado que «desde enero se repite el mismo patrón: se anuncian cifras que, al momento de su difusión, no se pueden corroborar independientemente».

Entre tanto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que 1.046 personas que estaban detenidas han regresado a sus hogares.

Aunque no precisó el período, la cifra es exacta a la que dijo el viernes el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, cuando indicó que 1.046 venezolanos han sido excarcelados desde el 3 de enero, cuando fuerzas de su país capturaron a Nicolás Maduro en Caracas durante una operación militar.