Aseguraron que aún «hay unos acuerdos que se deben lograr» para la excarcelación de todos los presos políticos

La ministra de Educación Universitaria y secretaria del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, Ana María Sanjuán, reveló que, para que se concrete la excarcelación total de presos políticos en Venezuela, primero «hay unos acuerdos que se deben lograr».

En una entrevista con VTV, la funcionaria valoró los recientes avances registrados durante la primera ronda de diálogo. «Nosotros estamos muy satisfechos por este logro que hemos tenido. Faltan temas por avanzar, pero fue muy importante», destacó Sanjuán.

Durante la charla, precisó que dentro de esta etapa se excarcelarán a 21 mujeres de este grupo de detenidos. Según el más reciente balance del Foro Penal, 17 féminas salieron de distintas cárceles el viernes, tras una primera ola de excarcelaciones que, según registros de la ONG, para la mañana de este sábado daba cuenta de 72.

Sanjuán argumentó que la medida responde a un trabajo coordinado entre la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y los órganos tribunales. Igualmente, aclaró que este abordaje institucional se activó después de que la Ley de Amnistía «cerrara el ciclo de atribuciones que se le dieron a la Comisión Legislativa».

Cuando se le preguntó sobre las solicitudes pendientes tras el anuncio oficial de excarcelar a 131 personas, Sanjuán reafirmó la continuidad de las evaluaciones en curso.

«Seguimos trabajando. Nosotros sabemos que esto es un proceso, sabemos que hay unos pasos que seguir, hay unos acuerdos que lograr y que nosotros seguimos trabajando», concluyó.

#EnVideo 📹| Secretaria Ejecutiva del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, Ana María Sanjuán, puntualizó que se mantiene el trabajo continuo para acompañar la transformación del sistema judicial en Venezuela, ya que este proceso responde al llamado de la sociedad… pic.twitter.com/hVwz3pgODc — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) August 15, 2026

GOBIERNO CONCEDIÓ MEDIDAS A 131 PRESOS POLÍTICOS

El día viernes, el gobierno de Delcy Rodríguez informó el otorgamiento de medidas «alternativas a la privación de libertad para un total de 131 personas», que se encontraban bajo régimen de detención, «por su presunta o comprobada participación en la comisión de delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano».

«Las referidas medidas fueron acordadas por los tribunales de la República, a petición del Ministerio Público, luego de que este Programa solicitara a los órganos del Sistema de Justicia Penal evaluar la situación jurídica de personas procesadas o condenadas por delitos relacionados con diversos atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República», se agrega en el comunicado difundido en redes sociales por Miguel Ángel Pérez Pirela, ministro de Comunicación e Información.

«El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática ratifica que continuará decididamente apoyando las iniciativas del Gobierno Nacional y de la sociedad civil organizada orientadas a favorecer el reencuentro entre los venezolanos, el fortalecimiento del tejido social de la nación y la consolidación de la paz de la República», cierra el texto.