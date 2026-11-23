La presidenta encargada Delcy Rodríguez visitó la comuna Gual y España en El Limón, en la carretera Caracas–La Guaira, donde entregó espacios socio productivos para 7.607 vecinos, entre los que destacó un consultorio gratuito, así como comercios, peluquerías, entre otros establecimientos.

«Estamos viendo acá proyectos comunitarios en el ámbito agroalimentario, para que la comunidad acceda a precios más accesibles, no especulativos y puedan tener carne, víveres, legumbres, frutas, todo de la mano de nuestras comunidades», indicó Rodríguez en declaraciones ofrecidas a VTV.

«Y aquí estamos en una bloquera que va a permitir tener incidencia en la construcción y rehabilitación de viviendas, también más económico de como está en las redes comerciales», añadió la mandataria.

Asimismo, resaltó la importancia de la implementación de este modelo. «Lo que tenemos aquí es la organización popular, comunitaria. Como se ha venido desarrollando y como se inserta en el plan nacional de economía. ¿Qué llamo yo el modelo económico de Venezuela? Diversificarlo, no dependiente de la renta petrolera, pero diversificarlo desde el territorio, desde la economía comunal, la economía del emprendimiento, con una gran participación de la juventud venezolana».

«¿Cómo se engrana eso con las grandes sectores industriales y campesinos? Es un solo modelo para el país, la unión nacional productiva para satisfacer vienes y servicios del pueblo venezolano», concluyó.