Dinorah Figuera reveló los puntos claves de la agenda que discutió con Jorge Rodríguez y la Plataforma Unitaria

La dirigente política Dinorah Figuera ofreció nuevos detalles sobre la reunión que tuvo con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la agenda que plantearon.

«Fui convocada por el representante de Asuntos Exteriores y Asuntos Occidentales y subsecretario de Estado, Michael Kozak, donde me invitaron al Departamento de Estado a buscar una hoja de ruta que necesariamente tuviera una cara visible institucional de lo que fue su relación con la Asamblea Nacional y Jorge Rodríguez», explicó durante una entrevista con Román Lozinski.

«Los venezolanos tenemos muchos dolores, mucha injusticia que hemos vivido pero necesariamente hay que poner estos puntales. Para fortalecer las garantías de los actores políticos, la conformación de un nuevo CNE que estamos solicitando que sean las elecciones, pero tenemos que construir un nuevo CNE con la revisión de las normas electorales, las garantías de participación y construir una hoja de ruta al respecto», indicó.

Asimismo, señaló que la agenda incluye el restablecimiento de los partidos políticos, «que fueron despojados muchos de sus verdaderos dueños y que esto signifique la recuperación del estatus de las garantías políticas y civiles de los militantes de partidos políticos venezolanos».

«El tema de la libertad de expresión que incluye la igualdad de participación, el equilibrio de todos los actores, incluyendo los medios de comunicación nacionales, internacionales y las leyes sociales», continuó.

«Un diálogo sobre los rectores del TSJ, y magistrados de la Sala Electoral y una hoja de ruta que tiene algunos tiempos, pero pretende extenderse de acuerdo a la necesidad y realidad de esta discusión, que también tiene como ejercicio que sea pública», prosiguió.

Asimismo, resaltó otros aspectos solicitados directamente desde Estados Unidos. «Es un hecho público y notorio cuando Michael Kozak planteó la necesidad de que regresen los exiliados políticos, de devolverle las viviendas a las personas que despojaron de sus bienes, incluyéndome a mí, que me despojaron de mi vivienda».

Tras la reunión con Jorge Rodríguez, a pesar de las diferencias, Figuera señaló que quedó con buenas sensaciones. «Ha manifestado que tiene voluntad política para dirimir todas las diferencias e ir al cumplimiento del regreso del CNE creíble y la vuelta al país de muchos venezolanos con sus garantías en materia de derechos humanos».

Asimismo, reveló que ya tuvo su primera reunión con la oposición en el país. «Yo estuve ayer hasta las dos de la madrugada con la Plataforma Unitaria, que se acercaron hasta donde yo me encuentro, hablando sobre las visiones. La necesidad aquí es que se reconozcan los liderazgos del país y la aspiración de cada uno de los candidatos».

«Estos temas tan importantes pueden contribuir a que nosotros vayamos hacia un camino de reconstrucción, desafíos y levantar a un país que se ha desdibujado económicamente», dijo.

Para finalizar, se refirió a la visión de los Estados Unidos y por qué este acercamiento no se centra directamente en la líder de la oposición María Corina Machado. «Cuando ellos hablan de camino institucional es que ellos quieren que nosotros constituyamos un CNE creíble, y confiable, le sirva a María Corina Machado y a cualquier aspirante político y es lo correcto», concluyó.