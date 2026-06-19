El pronunciamiento de EEUU sobre la reunión entre Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez «para la transición democrática»

Estados Unidos expresó su apoyo a la reunión que se celebró este jueves, 18 de junio, en Caracas entre Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN), y Dinorah Figuera, líder del Parlamento electo en 2015, calificándola como un primer paso hacia un proceso de diálogo político orientado a la transición democrática en Venezuela.

«Estados Unidos acoge con beneplácito la reunión celebrada hoy entre Jorge Rodríguez, en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2026 y representante del Gobierno Interino de Venezuela, y Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela en 2015, para debatir una agenda que servirá de hoja de ruta para un diálogo político sobre una transición democrática», reza parte del comunicado.

En su pronunciamiento, el gobierno de Estados Unidos confirmó que la hoja de ruta abordada incluye la reconstrucción de las instituciones democráticas, el «fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), el restablecimiento de garantías para la participación política y la protección de las libertades cívicas».

«Estados Unidos apoya este diálogo liderado por la Asamblea Nacional de 2015, la última entidad democráticamente elegida y reconocida internacionalmente en Venezuela, y el Gobierno Interino. Este es un primer paso en un proceso reflexivo para asegurar una sociedad venezolana libre y abierta», se recalcó en el texto.

Y agregaron: «La piedra angular de cualquier transición democrática es el diálogo inclusivo. Esperamos que en las próximas semanas continúen las conversaciones entre los partidos políticos venezolanos y el Gobierno Interino en Caracas para dar inicio formalmente a su labor».

«Estados Unidos respalda un proceso centrado en el importante trabajo técnico necesario para que este proceso funcione para todos los involucrados, representando los intereses del pueblo venezolano. Esa es la única manera de que Venezuela tenga un futuro más democrático y próspero», concluyó el escrito.

LLEGADA DE FIGUERA A CARACAS

El encuentro entre Rodríguez y Figuera fue confirmado por ambas partes y se produjo tras la llegada de la dirigente opositora a Caracas, donde visitó el Palacio Federal Legislativo.

Figuera aseguró que su presencia responde a una invitación del Departamento de Estado y a la necesidad de impulsar condiciones electorales confiables y transparentes.

Tras la reunión con Rodríguez, ambos publicaron un comunicado confirmando el encuentro.

De acuerdo con el texto, Figuera se presentó como «representante de los diputados del periodo 2015 a 2020». Rodríguez, por su parte, es el «designado para el diálogo político» por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

«La presidente de la última institución democrática venezolana con reconocimiento internacional se reunió con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, para instalar una mesa técnica de carácter político que permita definir una agenda de trabajo y una hoja de ruta para la construcción de un escenario democrático, plural e institucional que contribuya a la recuperación del país», dice parte del comunicado de la AN electa en 2015.