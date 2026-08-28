El diálogo impulsado por Estados Unidos entre el Gobierno y la oposición para la transición en el país está planteado que se retome la segunda mitad de septiembre.

El anuncio fue hecho este viernes 28 de agosto, desde Madrid, España, por la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera.

«Vamos a regresar a partir del 15 de septiembre al escenario de la segunda mesa», señaló en una videoconferencia la opositora, cuyo equipo de prensa dijo a EFE que se trata de una «fecha tentativa» y que se abordarán temas como garantías políticas, civiles y la libertad de expresión.

El primer ciclo de conversaciones se desarrolló en Caracas entre el 6 y el 12 de agosto y finalizó con el anuncio de dos acuerdos: uno sobre la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos jueces son acusados de servir al Gobierno, y otro sobre la recuperación de activos en el exterior para atender la emergencia por los terremotos del 24 de junio.

Figuera, quien encabeza una delegación integrada por exdiputados del Parlamento elegido en 2015, dijo también durante la videoconferencia que el acuerdo sobre la renovación de todos los magistrados representa «un éxito» para su delegación, al reiterar que la reinstitucionalización del Tribunal Supremo es uno de los principales objetivos del diálogo.

REFORMA DE LA LEY DEL TSJ

Además, expresó que la nueva reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia «abre paso a un abanico de posibilidades de carácter legislativo» para avanzar en el proceso.

El jueves, la Asamblea Nacional (AN), controlada por el chavismo, presentó lo que será la nueva reforma de la ley, la cual consiste en modificar un solo artículo para aumentar el número de integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales de 21 a 23, lo que elevaría la participación de la sociedad civil.

La propuesta de reforma fue aprobada en esta primera discusión, por lo que ahora necesita pasar un segundo debate para ser finalmente sancionada.

Esa sería la segunda reforma de la ley del TSJ este año luego de que en mayo el Parlamento aprobara una que aumentó de 20 a un total de 32 el número de magistrados del máximo tribunal, actualmente encabezado por la chavista Caryslia Rodríguez.

Opositores y organizaciones no gubernamentales exigen incluir el tema electoral en las negociaciones.

El diálogo no cuenta con la participación de los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.