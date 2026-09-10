Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional 2015 y miembro de la bancada opositora en la actual ronda de diálogos con el gobierno, se pronunció este jueves sobre unas hipotéticas elecciones en el país.

La opositora encabezó el pasado 1 de agosto el inicio formal de los diálogos con la delegación gubernamental. Desde entonces, han aumentado los llamados de distintos sectores a la convocatoria a unas elecciones presidenciales.

Figuera reconoció que tiene conocimiento de la exigencia de unos comicios «ya», aunque cree que se debe avanzar en este proceso de diálogo y búsqueda de garantías. «Elecciones lo más pronto posible», dijo en un encuentro con abogados del estado Mérida.

«Quiero decirles a ustedes que apenas el 1 de agosto nosotros asumimos esta responsabilidad y que en el camino hemos trabajado muy duro, muy difícil en un proceso que no solamente es de diálogo», apuntó Figuera.

«PROPÓSITO COMÚN»

En la última ronda de diálogos, se acordó una reforma judicial para designar nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Para Figuera, este tipo de pasos son cruciales para salir de la crisis política.

«Tiene que ver con un proceso donde se dirimen aspectos con garantías en la búsqueda de la construcción de un propósito común, pero con diferentes visiones, y eso a veces lleva un motivo de conversación a veces no muy fáciles», señaló Figuera.

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La opositora concluyó que, tras las conversaciones, se pasa a un fase de evaluación de la propuesta que surgió de «esa discusión y de ese debate». Finalmente, avanzan hacia un «proceso de constitución de la idea», alcanzando resultados concretos.

El segundo ciclo del diálogo está previsto a comenzar el próximo martes, 15 de septiembre. Mientras que Figuera encabeza la delegación de la Asamblea Nacional 2015, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, lidera la comisión gubernamental.